Mini blackout segnalati in diverse zone di Roma, in migliaia senza corrente elettrica Diversi mini blackout segnalati a Roma, dai Parioli alla periferia Est, da via delle Fornaci, vicino al Vaticano, alla zona di via XX Settembre.

A cura di Enrico Tata

Le segnalazioni di mini blackout arrivano da diversi quartieri di Roma: prima Ostia, poi il Pigneto e l'Alessandrino, la zona di via XX Settembre, ieri via delle Fornaci e oggi il quartiere Parioli. La scorsa notte, invece, un'interruzione di energia elettrica ha interessato alcune zone dell'hinterland, dal comune di Guidonia Montecelio a Fonte Nuova e zone confinanti.

Stando a quanto si apprende, dalle 20 fino a piena notte circa 300mila persone sono rimaste senza luce e tutto questo con una temperatura altissima, che anche di notte è rimasta sopra i 30 gradi. Il caldo è asfissiante e i condizionatori sempre accesi stanno probabilmente determinando sovraccarichi temporanei sulla rete elettrica. Nella serata il Comune di Guidonia Montecelio ha spiegato in una nota: "E-distribuzione è al lavoro per ripristinare il servizio nelle diverse zone della Città interessate dall'interruzione di corrente".

I blackout interessano ovviamente non solo le abitazioni private, ma anche gli uffici. Spiega a questo proposito Marco Carlomagno, segretario generale della FLP – Federazione Lavoratori Pubblici: "Il gran caldo di questi giorni sta portando al blackout numerosi uffici pubblici della capitale, che scontano decenni di abbandono e di incuria. Il tribunale e la procura di Roma, due tra le strutture più importanti d'Europa, sono stretti nella morsa del caldo, con udienze bloccate per la mancata disponibilità delle aule di udienza e numerosi casi di malore tra il personale",

Le cause di questo sono ben note, ha spiegato ancora Carlomagno: "Le cause sono, purtroppo, ben note: condizionatori rotti, scarsa manutenzione, uffici non adeguati e privi dei più moderni sistemi di condizionamento". Queste situazione riguarda anche gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate a Trastevere, sulla Tuscolana e sull'Aurelia, la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in zona Eur, l'Istituto per il Commercio con l'Estero e lo stesso Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.