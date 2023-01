Minacciata e molestata da un collega del supermercato: l’azienda la trasferisce, poi la licenzia . L’uomo, un 58enne romano, dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della donna. Stando a quanto ricostruito dai pm della procura di Tivoli, l’indagato avrebbe minacciato e molestato la donna.

Minacciata e molestata da un collega sul posto di lavoro, un supermercato di Tivoli. La vittima, però, non è stata supportata in alcun modo. Anzi, prima è stata trasferita in un altro negozio e poi licenziata. L'uomo, un 58enne romano, dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della donna. Stando a quanto ricostruito dai pm della procura di Tivoli, l'indagato avrebbe minacciato e molestato la donna, costringendola a vivere nell'ansia e, di fatto, a cambiare le sue abitudini di vita. Lei aveva trovato il coraggio di raccontare tutto al suo datore di lavoro, ma invece di essere aiutata è stata prima trasferita e poi licenziata.

Appostamenti, chiamate continue e danni all'automobile

All'uomo è stato però inviato un richiamo disciplinare, ma né questo né il trasferimento della collega lo ha fatto desistere dal portare avanti quella che era diventata una vera e propria persecuzione nei confronti della donna. Quest'ultima ha continuato a ricevere continue molestie telefoniche e minacce, ha subito appostamenti ripetuti nei luoghi da lei frequentati abitualmente, l'ex collega le ha addirittura danneggiato l'automobile. Ebbene, al termine di lunghe indagini condotte dalla polizia, corredate da numerose testimonianze, il giudice per le indagini preliminari di Tivoli ha emesso un'ordinanza "di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l'applicazione di braccialetto elettronico di controllo", nei confronti dell'uomo indagato. Probabilmente nel mirino degli inquirenti finirà successivamente anche il comportamento dei datori di lavoro, che non avrebbero supportato la vittima nel modo adeguato.