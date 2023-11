Minacciano un medico con una siringa piena di sangue e lo rapinano: due arresti Momenti di paura per un medico in turno in una farmacia di via Andersen al Quartaccio. Due persone lo hanno aggredito, minacciandolo con una siringa piena di sangue.

A cura di Alessia Rabbai

"Dacci i soldi o ti buchiamo" queste le parole di due rapinatori che hanno irruzione all'interno di una farmacia in via Andersen a Roma. Hanno minacciato un medico trentaseienne con una siringa piena di sangue, dicendogli che non gli avesse consegnato l'incasso gli avrebbero conficcato addosso l'ago. I carabinieri della stazione di Roma Ottavia sono intervenuti e hanno fermato e portato in carcere due persone senzatetto e con precedenti, un uomo di cinquantatré anni originario di Taurianova in provincia di Reggio Calabria e una donna di trentasei originaria di Budrio, in provincia di Bologna per il reato di rapina in concorso.

I fatti risalgono a mercoledì 8 novembre scorso e si sono verificati al Quartaccio. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri che indagano sull'accaduto era pomeriggio e medico era al lavoro nel negozio, un semplice turno come gli altri. Improvvisamente però due persone che conosceva sono entrate all'interno della farmacia e lo hanno aggredito. Il dottore ai carabinieri ha raccontato che siccome si trattava di due persone che frequentavano abitualmente la farmacia ha creduto in un primo momento che fosse uno scherzo. Ma quando l'uomo ha estratto una siringa piena di sangue dalla tasca sinistra del giubotto, ha capito le loro intenzioni e gli ha consegnato tutti i soldi che erano in una cassa, 650 euro.

I due hanno preso il denaro e sono scappati. Così il medico si è rivolto ai carabinieri, raccontando l'accaduto. Ad incastrarli sono state anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato i due complici mentre entravano e uscivano dalla farmacia. A rintracciarli è stata poi una pattuglia di carabinieri della stazione Roma Monte Mario, mentre svolgeva i quotidiani controlli del territorio. Li hanno fermati e sono stati poi presi in carico dai colleghi della stazione Roma Ottavia che li hanno portati in carcere, il cinquantatreenne al Regina Coeli e la trentaseienne nella sezione femminile di Rebibbia. Tutti e due si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il Tribunale di Roma ne ha convalidato il fermo.

