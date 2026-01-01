Migliaia di persone per il concerto di Capodanno al Circo Massimo, Gualtieri: “È andata alla grande”

Foto pubblicata dal sindaco Roberto Gualtieri

Migliaia di persone sono accorse ieri sera al Circo Massimo per il concertone romano di fine anno, che ha visto salire sul parco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Un evento che, come ogni anno, a Roma registra un’affluenza enorme. "È andata alla grande, siete stati grandi, siamo pronti per il brindisi", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, sul palco insieme all'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato. Gualtieri ha poi ringraziato tutte le persone che, da dietro le quinte, hanno lavorato alla realizzazione del concertone, rendendolo effettivamente possibile: "Dietro questo successo c'è il lavoro di moltissimi lavoratori grazie a tutti", ha concluso, prima del brindisi.

Il dispositivo sicurezza per il concertone

In occasione del concerto di Capodanno al Circo Massimo, la Prefettura di Roma ha predisposto un imponente piano per la sicurezza. L’accesso all’area è stato contingentato a un massimo di 42mila persone, mentre sul posto è stato dispiegato un vasto dispositivo delle forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e senza incidenti. Il controllo delle zone più affollate è stato affidato anche all’utilizzo di droni, affiancati da unità cinofile antidroga e antisabotaggio.

Oggi la Rome Parade per le vie del centro

Mentre oggi, alle 15.30, è prevista nella capitale anche la Rome Parade, la manifestazione che avrà luogo da piazza di Spagna a piazza del Popolo e che vedrà sfilare per le vie del centro 30 formazioni tra bande, cheerleader, gruppi musicali provenienti da tutto il mondo e da altre regioni d'Italia. Si tratta di un evento molto seguito e che ogni anno richiama migliaia di persone che vanno al centro di Roma apposta per godersi lo spettacolo.