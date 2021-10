Micol morto a 18 anni dopo scontro in auto col Metronotte: si cercano testimoni dell’incidente Micol Cassandra si trovava in macchina con altri due amici la notte tra il 16 e il 17 ottobre quando la loro auto si è schiantata contro una guardia giurata a bordo di un metronotte. Entrambi i conducenti delle macchine sono risultati negativi ai test di alcol e droga, la dinamica del sinistro non è ancora chiara.

A cura di Natascia Grbic

Si cercano testimoni per l'intervento costato la vita a Micol Cassandra, giovane di 19 anni deceduto lo scorso 20 ottobre in ospedale in seguito a un incidente avvenuto a Guidonia nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre. L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del quartiere di Marco Simone. Micol Cassandra si trovava in auto con due amici quando, all'altezza tra via Svetonio e via Polibio, si sono scontrati contro un metronotte, a bordo del quale si trovava una guardia giurata di 32 anni. L'impatto è stato tremendo. Ad avere la peggio è stato Micol, portato d'urgenza in ospedale al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni, apparse disperate sin da subito, sono peggiorate sino a quando tre giorni dopo il suo cuore non ha smesso di battere. Anche i suoi amici sono stati portati in ospedale: il conducente in codice giallo al Policlinico Umberto I, l'altro amico più grave al Sandro Pertini. Anche il 32enne a bordo del metronotte è stato portato in ospedale in codice giallo.