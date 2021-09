Michetti rifiuta i confronti con gli altri candidati, Raggi lo sfida in Latino Virginia Raggi ha lanciato una provocazione ad Enrico Michetti, per invitarlo ad un confronto pubblico dopo le sue ripetute assenze. Una risposta in Latino, dopo la giustificazione di Meloni alle sue assenze, che lo descrive per il suo curriculum. Michetti non ci sarà oggi al confronto organizzato da La Repubblica.

A cura di Alessia Rabbai

"Michetti lacesso te. Coram populo loquamur, si animus non defecit te". È la provocazione di Virginia Raggi lanciata ad Enrico Michetti. Un tweet per chiedere al candidato del centrodestra un'occasione per parlare, un confronto pubblico, ma lo fa il Latino. Una risposta alla presentazione del cadidato fatta da Giorgia Meloni, che giustificando la sua assenza ai comizi lo ha descritto per il suo curriculum "un professionista, un avvocato amministrativista, quello che i sindaci chiamano per risolvere i problemi, cavaliere al merito della Repubblica, insegna nelle università". Raggi, che corre con il Movimento Cinque Stelle al secondo mandato per la carica a sindaco di Roma alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, ha incalzato Michetti, assente ai confronti. Oggi alle 18 è fissato un confronto dal quotidiano La Repubblica tra i candidati, in cui è atteso anche l'aspirante sindaco del centrodestra, che però non ci sarà. Ad ufficializzarlo è il suo stesso staff che chiarisce: "Michetti già da diversi giorni ha comunicato ai vertici della testata la propria impossibilità a partecipare per impegni precedentemente assunti – si legge in una nota – Non si spiega a tal proposito perché La Repubblica continui a pubblicizzare sua nell’edizione cartacea sia in quella on line, il confronto tra i quattro principali candidati sindaco dando ai lettori l’informazione, del tutto errata, che Michetti sarà presente. Notizia destituita di ogni fondamento, come a La Repubblica sanno da diversi giorni”.

Meloni (FDI): "Michetti non va ai confronti perché sta tra la gente"

Sulla quastione dibattuta dell'assenza di Michetti è già intervenuta la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha spiegato come il candidato del centrodestra non partecipi ai confronti, perché è impegnato a parlare in strada con i cittadini. Michetti sarebbe infatti un candidato meno conosciuto a Roma rispetto ai suoi avversari e la strategia sulla quale sta puntando è quella di stare in mezzo alla gente, per farsi notare il più possibile, piuttosto che sfidare i rivali nei comizi per giornali e televisione. Meloni era già intervenuta a sua difesa quando Ostia lo aspettava per la tappa elettorale in piazza Anco Marzio. In quel Frangente Raggi l'ha provocata domandandole: "Ti ha dato buca?" e la leader di FDI ha risposto: "Pensa a quelle di Roma". Ieri si è svolta la manifestazione di Fratelli d'Italia, che ha riempito Piazza del Popolo. Dai sondaggi per elezioni comunali emerge un chiaro e netto vantaggio del centrodestra.