Michetti non va a Ostia, Raggi a Meloni: “Ti ha dato buca”. Lei: “Pensi a quelle di Roma”

A cura di Alessia Rabbai

Scontro sui social tra Virginia Raggi e Giorgia Meloni, un botta a risposta dopo l'assenza di Enrico Michetti alla tappa elettorale ad Ostia per la campagna in vista delle elezioni amministrative in calendario per il 3 e 4 ottobre. Il candidato del centrodestra della cui coalizione fa parte anche Fratelli d'Italia non si è infatti presentato all'appuntamento fissato a mezzogiorno di ieri, domenica 12 settembre, quando avrebbe dovuto incontrare e parlare con i cittadini del litorale di Roma, mentre invece le agende dei due politici non hanno coinciso e lui in quel momento si trovava ad un altro evento a Prati. A lanciare la provocazione dopo l'appuntamento mancato del candidato del centrodestra in piazza Anco Marzio è stata la sindaca uscente pentastellata: "Michetti scappa ancora, stavolta da Giorgia Meloni. Che gli facessero paura i confronti lo sapevamo, ma ora dà buca anche a chi cerca di sostenerlo – scrive su un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook – Sui suoi manifesti leggevamo ‘Michetti chi?'. A venti giorni dal voto tanti romani ancora se lo stanno chiedendo…A Roma serve serietà, non una persona che, chiaramente, si sta prendendo gioco di tutti quei cittadini che tra tre settimane dovranno decidere chi vogliono alla guida di questa città".

La replica di Giorgia Meloni alla provocazione di Virginia Raggi

La risposta di Giorgia Meloni alla provocazione lanciata da Virginia Raggi non si è fatta attendere: "Cara Virginia, capisco la vostra difficoltà, ma cerchiamo di essere seri. Enrico Michetti e io condividiamo ogni passaggio, a differenza di quello che accade dalle vostre parti – replica la leader di Fratelli d'Italia – Sono io che ho chiesto a Michetti di andare a un'altra manifestazione, perché sai com'è? Dalle nostre parti siamo molto richiesti e cerchiamo di arrivare ovunque. A te e a Conte non succede? Strano…P.S. Forse più delle ‘buche' di Michetti, dovresti occuparti delle buche con cui i cittadini romani devono avere a che fare ogni giorno grazie al tuo immobilismo".