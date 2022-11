Mezza maratona di Roma domenica 13 novembre: orari, percorso, bus deviati e chiusure strade Domenica 13 novembre in programma la mezza maratona di Roma con partenza alle ore 8.30 in piazza della Bocca della Verità. All’interno il percorso, le chiusure stradali e le deviazioni dei bus Atac.

A cura di Enrico Tata

Domenica 13 novembre è in programma la mezza maratona di Roma ‘Rome 21K'. La partenza è stata fissata alle ore 8.30 e sarà in piazza della Bocca della Verità. Il percorso prevede il passaggio nel centro storico, tra le piazze e le vie più famose di Roma, a Prati e nel quartiere Flaminio. Sono previste chiusure stradali e al traffico automobilistico. Previste anche deviazioni per quanto riguarda i bus e i tram Atac.

Gli orari della mezza maratona di Roma

La partenza della gara di 21 chilometri è prevista alle 8.30 di domenica 13 novembre in piazza della Bocca della Verità. La partenza della gara di 10 chilometri è prevista in piazza della Bocca della Verità alle ore 9.10. La conclusione della gara più breve è prevista alle 10.40 e il termine dell'altra è prevista alle ore 11.10.

Il percorso della mezza maratona di Roma

La corsa partirà da via Petroselli, zona Circo Massimo, Bocca della Verità, e percorrerà le strade del Centro storico, poi il lungotevere, Prati, Flaminio, e poi piazza del Popolo, Piazza di Spagna, via del Corso, piazza Venezia e ancora via Petrocelli.

Qua tutte le strade, come si legge sul sito Roma Mobilità:

La mezza maratona parte da via Petroselli e percorre Via del Foro Olitorio, P.za di M.te Savello, LTV Pierleoni, De’ Cenci, Vallati, Tebaldi, Sangallo, Fiorentini, P.za P. Paoli, Ponte Vittorio Emanuele II, Via della Traspontina, Via di Porta Castello, L.go di Porta Castello, Via Crescenzio, P.za Cavour, Via Vittoria Colonna, P.te Cavour, LTV in Augusta, P.te Regina Margherita, Via Cola di Rienzo, Via Fabio Massimo, V.le Giulio Cesare, Via Lepanto, V.le delle Milizie, L.go Trionfale, Via della Giuliana, P.le Clodio, V.le G. Mazzini, P.za G. Mazzini, Via Oslavia, P.za Bainsizza, V.le Carso, P.za del Fante, LTV della Vittoria, P.za M.llo Giardino, LTV M.llo Cadorna, P.za L. de Bosis, P.te Duca D’Aosta, LTV Flaminio, P.za Gentile da Fabriano, LTV Flaminio, P.le delle Belle Arti, LTV Thaon di Revel, P.za Cardinal Consalvi, LTV Salvo D’Acquisto, LTV dell’Acqua Acetosa, Via Venezuela, Via Argentina, Via Pietro de Coubertin, P.za Apollodoro, Via G. Reni, P.za Gentile da Fabriano, LTV Flaminio, P.za delle Belle Arti, LTV delle Navi, LTV Arnaldo da Brescia (sottopasso), Passeggiata di Ripetta, P.za A. Imperatore, Via di Ripetta, P.za del Popolo, Via del Babuino, P.za di Spagna, Via Due Macelli, Via del Tritone, L.go Chigi, Via del Corso, P.za Venezia, P.za San Marco, P.za d’Aracoeli, Via del Teatro di Marcello, Via Petroselli.

Come cambia il traffico: le chiusure stradali

Dalla notte tra sabato 12 novembre e domenica 13 novembre saranno chiuse via dei Cerchi e via Petroselli. Alle 8 della mattina di domenica, invece, inizierà la chiusura al traffico delle zone del percorso di gara. La riapertura dell'area di piazza Venezia è prevista per le 12, con la gara dei 10 chilometri che dovrebbe terminare per le 10,40 e la 21 chilometri alle 11,20.

Bus Atac deviati per la mezza maratona

Queste le linee di bus che saranno deviate nella giornata di domani, come informa Atac sul proprio sito: