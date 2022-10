“Metti la museruola al cane, è pericoloso”, il proprietario lo sfregia in volto con un coltello I carabinieri indagano sul presunto autore del ferimento di un uomo a Colli Albani, che lo ha sfregiato in volto con un coltello. Aveva chiesto al proprietario di una cane di mettergli la mascherina.

A cura di Alessia Rabbai

"Metti la museruola al tuo cane, è pericoloso". Sono le parole di un uomo prima di vedersi sferrata una coltellata in pieno volto da un estraneo nei giardini di piazzale Eugenio Morelli in zona Colli Albani a Roma, nella serata di venerdì scorso 28 ottobre. Uno sfregio in faccia per avergli chiesto di fare attenzione all'animale che portava a spasso, poi se n'è andato. La vittima del ferimento, un sessantunenne, ha avuto bisogno di cure mediche all'ospedale San Camillo e ha ricevuto alcuni giorni di prognosi. Il presunto autore del gesto, che rischia una denuncia per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, al momento non è stato ancora individuato.

La vittima ferita in pieno volto

L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine che poco dopo l'ora di cena stava tornando a casa passando per l'area verde del quartiere, quando il cane ha iniziato ad abbaiare rivolto verso di lui. Spaventato, ha detto al proprietario che avrebbe fatto meglio a mettergli la museruola, perché era pericoloso e poteva mordere qualcuno. Sempre la vittima ha raccontato che il padrone del cane alla sua richiesta ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni e gli si è scagliato contro, ferendolo al volto. Una volta colpito, si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce.

Al vaglio le immagini delle telecamere

L'uomo ha chiamato aiuto, sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno ascoltato il suo racconto e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona circostante a quella in cui si sarebbe consumata l'aggressione, per verificare se abbiano immortalato la scena o l'aggressore in fuga. Le registrazioni potrebbero aiutare gli investigatori che indagano sul caso a risalire alla sua identità. Al momento se ne sono perse le tracce.