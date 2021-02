Un passeggero è stato accoltellato da una coppia di ragazzi a bordo di un autobus, dopo aver chiesto loro di indossare la mascherina. L'episodio, avvenuto a bordo di una vettura della linea 314 gestita da Roma Tpl, che presta servizio tra i capolinea Largo Preneste e Rotello, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino. Vittima della violenza un romano di trentuno anni, che ha dovuto ricorrere a cure mediche per la ferita riportata. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 17 e il bus con i tre passeggeri a bordo stava transitando lungo via Collatina, quando il trentunenne, vedendo la coppia di ragazzi che ridevano e scherzavano senza mascherina, obbligatoria per prendere i mezzi pubblici, si è avvicinato loro e gli ha chiesto di indossarla. Ma la sua osservazione li ha infastiditi e il ragazzo, innervosito della richiesta del trentunenne lo ha aggredito, colpendolo ad una gamba con un coltello che portava con sé. Subito dopo la coppia si è data alla fuga, scappando da una delle porte dell'autobus e facendo perdere in breve tempo le proprie tracce.

Indagini sulla coppia che ha accoltellato il passeggero sul bus 314

La scena dell accoltellamento è avvenuta davanti agli occhi spaventati dei passeggeri presenti in quel momento e dell'autista, che ha fermato il mezzo, per prestare soccorso al ragazzo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale. Giunto al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla profonda ferita, per fermare l'emorragia. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono stabili e il suo stato non desta fortunatamente particolare preoccupazione. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale, che hanno ascoltato il racconto della vittima e le testimonianze di passeggeri e autista, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e che indagano per risalire ai due responsabili. Di aiuto nel lavoro degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere interne all'autobus, che potrebbero aver immortalato l'aggressore.