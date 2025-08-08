Metromare e metro B e B1 ad agosto chiuse per tre giorni: date, orari e bus sostitutivi

Chiudono la metro B e B1 e un tratto di Metromare per tre giorni, da venerdì 8 e domenica 10 agosto 2025: tutti gli orari, i tratti interessati e le navette sostitutive.

I lavori in corso sul ponte Giulio Rocco.

Metromare e linea metro B e B1 fuori uso per tre giorni, per permettere la demolizione del ponte Giulio Rocco, iniziata da oggi. Da questa giornata, 8 agosto, per quella del 9 e del 10 agosto 2025, il servizio di metro è sospeso. Al suo posto, attivato il servizio di navette sostitutive.

Metro B e B1 chiuse: quando e bus sostitutivi

Nei giorni in cui sono previsti i lavori di demolizione al cavalcavia di via Giulio Rocco, alla Garbatella, come comunicato da Atac, sono previste le sostituzioni integrali. Per questa ragione sono state disposte le chiusure della metro per la linea B, che collega Laurentina a Rebibbia e la linea B1, fino al capolinea di Jonio.

La chiusura è prevista per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto, per l'intera giornata. Il servizio della metro sulle altre linea, la A da Battistini a Anagnina e la C da San Giovanni a Monte Compatri, resta regolare in entrambi le direzione.

Navette metro sostitutive: dove trovarle

Per ovviare al problema sulla linea blu, invece, sono state organizzate due linee di bus sostitutive: una dal capolinea della metro B Laurentina fino a Rebibbia, l'altra per la B1 da piazza Bologna a viale Jonio. Per viaggiare sulla tratta della linea B1, quindi, sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

Per attendere la navetta sostitutiva è necessario recarsi in una delle fermate più vicine alle stazioni. In particolare, i bus sostitutivi effettuano la fermata a:

Rebibbia Piazzale capolinea ATAC; anche via Ripa Teatina per interscambio;

Piazzale capolinea ATAC; anche via Ripa Teatina per interscambio; Ponte Mammolo Direzione Rebibbia: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 77992), Direzione Laurentina: Piazzale capolinea/stazione (fermata 73960);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 77992), Direzione Laurentina: Piazzale capolinea/stazione (fermata 73960); Santa Maria del Soccorso Direzione Rebibbia: Via Tiburtina 820, piazza (fermata 79791), Direzione Laurentina: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 71085);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina 820, piazza (fermata 79791), Direzione Laurentina: Via Tiburtina, fronte stazione (fermata 71085); Pietralata Direzione Rebibbia: Via Tiburtina angolo via di Pietralata (fermata 71116), Direzione Laurentina: Via Tiburtina altezza via dei Monti Tiburtini (fermata 71088);

Direzione Rebibbia: Via Tiburtina angolo via di Pietralata (fermata 71116), Direzione Laurentina: Via Tiburtina altezza via dei Monti Tiburtini (fermata 71088); Monti Tiburtini Direzione Rebibbia: Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda/fronte stazione (73979), Direzione Laurentina: Via dei Monti Tiburtini, fronte stazione (73922);

Direzione Rebibbia: Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda/fronte stazione (73979), Direzione Laurentina: Via dei Monti Tiburtini, fronte stazione (73922); Tiburtina Piazzale stazione Tiburtina (fermata 82023)

Piazzale stazione Tiburtina (fermata 82023) Bologna Direzione Rebibbia: Via Ravenna angolo via C. B. Piazza (fermata 70118), Direzione Laurentina: Piazza Bologna angolo viale delle Provincie (fermata 73376);

Direzione Rebibbia: Via Ravenna angolo via C. B. Piazza (fermata 70118), Direzione Laurentina: Piazza Bologna angolo viale delle Provincie (fermata 73376); Policlinico Direzione Rebibbia: Via G.B. Morgagni angolo viale Regina Margherita (fermata 80501), Direzione Laurentina: Stessa posizione, fermata 80499;

Direzione Rebibbia: Via G.B. Morgagni angolo viale Regina Margherita (fermata 80501), Direzione Laurentina: Stessa posizione, fermata 80499; Castro Pretorio Via San Martino della Battaglia (fermate 70567), in direzione Rebibbia e 70702 in direzione Laurentina);

Via San Martino della Battaglia (fermate 70567), in direzione Rebibbia e 70702 in direzione Laurentina); Termini Direzione Rebibbia: Viale Enrico De Nicola (80748), Direzione Laurentina: Area capolinea bus, corsia A (70240);

Direzione Rebibbia: Viale Enrico De Nicola (80748), Direzione Laurentina: Area capolinea bus, corsia A (70240); Cavour Fino al sabato : stazione via Cavour (fermata 72055 in direzione Rebibbia, 72063 in direzione Laurentina); domenica: Direzione Rebibbia: via Cavour angolo via Farini, Direzione Laurentina: Via Cavour-stazione;

: stazione via Cavour (fermata 72055 in direzione Rebibbia, 72063 in direzione Laurentina); Direzione Rebibbia: via Cavour angolo via Farini, Direzione Laurentina: Via Cavour-stazione; Colosseo Fino al sabato: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna angolo via Claudia (70816); via dei Fori Imperiali/stazione (70340), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna sbocco via Claudia (70744), via dei Fori Imperiali/fronte stazione (70479) Domenica: Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna (fermata 70816), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna (fermata 70744) e via Nicola Salvi/uscita Colosseo (20389);

Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna angolo via Claudia (70816); via dei Fori Imperiali/stazione (70340), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna sbocco via Claudia (70744), via dei Fori Imperiali/fronte stazione (70479) Direzione Rebibbia: via Celio Vibenna (fermata 70816), Direzione Laurentina: via Celio Vibenna (fermata 70744) e via Nicola Salvi/uscita Colosseo (20389); Circo Massimo Direzione Rebibbia:Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena (70815), Direzione Laurentina: Viale Aventino/piazza di Porta Capena (70747);

Direzione Rebibbia:Viale Aventino altezza piazza di Porta Capena (70815), Direzione Laurentina: Viale Aventino/piazza di Porta Capena (70747); Piramide Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense (fermata 70811), Direzione Laurentina: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense fermata 70757;

Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense (fermata 70811), Direzione Laurentina: Via Ostiense angolo piazzale Ostiense fermata 70757; Garbatella Direzione Rebibbia: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71933), Direzione Laurentina: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71899);

Direzione Rebibbia: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71933), Direzione Laurentina: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino (71899); San Paolo Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo via Tessalonica (71922), Direzione Laurentina: Viale Ferdinando Baldelli (79292);

Direzione Rebibbia: Via Ostiense angolo via Tessalonica (71922), Direzione Laurentina: Viale Ferdinando Baldelli (79292); Marconi Direzione Rebibbia: Viale Marconi/stazione (78755), Direzione Laurentina: Viale Marconi/fronte stazione (78798);

Direzione Rebibbia: Viale Marconi/stazione (78755), Direzione Laurentina: Viale Marconi/fronte stazione (78798); EUR Magliana Direzione Rebibbia: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro (70654), Direzione Laurentina: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro – fermata 70718 Beethoven/Civiltà del Lavoro;

Direzione Rebibbia: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro (70654), Direzione Laurentina: Viale Beethoven angolo viale della Civiltà del Lavoro – fermata 70718 Beethoven/Civiltà del Lavoro; EUR Palasport Direzione Rebibbia: Viale Europa angolo via Cristoforo Colombo (70651), Direzione Laurentina: Viale Europa prima di via Cristoforo Colombo (78466);

Direzione Rebibbia: Viale Europa angolo via Cristoforo Colombo (70651), Direzione Laurentina: Viale Europa prima di via Cristoforo Colombo (78466); EUR Fermi Direzione Rebibbia: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 74400 America), Direzione Laurentina: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 20313 America);

Direzione Rebibbia: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 74400 America), Direzione Laurentina: Viale America angolo viale Shakespeare (Fermata 20313 America); Laurentina: Piazzale capolinea Atac.

Per la linea B1 della metropolitana, invece, le fermate sono:

Bologna Piazza Bologna fronte ufficio postale (capolinea 445), Direzione Ionio: Viale XXI Aprile angolo piazza Bologna (73378);

Piazza Bologna fronte ufficio postale (capolinea 445), Direzione Ionio: Viale XXI Aprile angolo piazza Bologna (73378); Sant’Agnese/Annibaliano Direzione Bologna:Corso Trieste dopo piazza (72650), Direzione Ionio: viale Eritrea altezza piazza Annibaliano (72677);

Direzione Bologna:Corso Trieste dopo piazza (72650), Direzione Ionio: viale Eritrea altezza piazza Annibaliano (72677); Libia Direzione Bologna: Viale Libia fronte stazione (81874), Direzione IonioViale Libia/stazione (72685)

Direzione Bologna: Viale Libia fronte stazione (81874), Direzione IonioViale Libia/stazione (72685) Conca d’Oro Direzione Bologna: Piazza Conca d’Oro/stazione (81844), Direzione Ionio: Stessa piazza (fermata 81846);

Direzione Bologna: Piazza Conca d’Oro/stazione (81844), Direzione Ionio: Stessa piazza (fermata 81846); Ionio: Viale Ionio civico 372 (fermata 73879 Ionio MB)

Chiusa la Metromare: come funziona con la Roma-Lido

Non soltanto la linea B e B1 della metropolitana: in questi stessi giorni, dall'8 al 10 agosto, resta chiusa anche la Metromare, ex Roma Lido. La causa è sempre da ricercare nei lavori al Ponte Giulio Rocco. Per ovviare al problema, anche in questo caso è chiusa la metromare nella tratta Porta San Paolo-Vitinia, quest'ultima esclusa. Rimane attivo il servizio tra Vitinia e Cristoforo Colombo.