Metro B1 di Roma interrotta tra Bologna e Ionio: black out sulla linea La metro B1 di Roma è ferma stamattina tra le stazioni di Bologna e Ionio. Temporaneamente interdetta anche la tratta B tra Laurentina e Rebibbia, poi riattivata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La linea B1 della metropolitana di Roma è ferma tra le stazioni di Bologna e Ionio ed è stata riattivata poco prima delle 14. A darne notizia Astral Informbilità su Twitter. Il disagio sarebbe causato da un'interruzione elettrica, che sta provocando problemi alla linea. I convogli intorno alle 13 di martedì 22 febbraio risultano fermi lungo entrambe le direzioni. Per agevolare lo spostamento dei passeggeri sono state attivate navette sostitutive tra le fermate di Bologna e Ionio, in attesa della riattivazione del servizio e che la circolazione torni alla normalità. In mattinata la linea B della metropolitana di Roma è stata interessata da uno stop temporaneo, poi riattivata nella tratta tra i capolinea di Rebibbia e Laurentina, lungo entrambe le direzioni.

La metro B di Roma chiuderà alle 21 da aprile a giugno

La linea B della metropolitana di Roma chiuderà da aprile a giugno anticipatamente alle ore 21 per tre mesi per interventi di manutenzione e ammodernamento. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè a margine di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra la maggioranza capitolina. Interventi che, oltre alla linea B riguarderanno anche la A, la quale invece verrà interdetta sempre a partire dalle ore 21 da giugno per i succesisvi 18 mesi, dunque per oltre un anno. Ma Atac non ne ha ancora fornito i dettagli. E già preoccupano le ripercussioni sugli spostamenti di cittadini e turisti verso il centro storico, che rischia di rimanere isolato proprio d'estate, con le centralissime fermate di Spagna e Flaminio chiuse. Per gli interventi alle metropolitane sono stati stanziati 425 euro dall'ex ministro Delrio e necessitano di un totale di 1,2 miliardi. Nessun intervento in vista al momento sulla metro C.