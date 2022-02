Cosa sappiamo (per ora) sulla chiusura della metro A di Roma Stop ai treni dalle ore 21 da giugno 2022 per oltre un anno è ciò che finora sappiamo sulla chiusura anticipata della linea A della metro di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Sulla chiusura serale anticipata della linea A della metropolitana di Roma finora sappiamo che è prevista da giugno 2022 e che si protrarrà per i diciotto mesi successivi. Ancora non ci sono infatti dichiarazioni ufficiali in merito da parte di Atac, che possano fornirci ulteriori informazioni, l'azienda che gestisce il servizio pubblico capitolino sta definendo i dettagli dell'intervento. Ad annunciare la chiusura anticipata della metro A alle ore 21 da giugno e per oltre un anno è stato l'assessore alla Mobilità del Campidoglio Eugenio Patanè, a margine di un incontro tra la maggioranza capitolina. L'assessore ha spiegato che la chiusura serale anticipata servirà a permettere a tecnici e operai di mettere in atto tutta una serie di lavori di manutenzione importanti per il mantenimento e l'ammodernamento delle varie stazioni lungo la metro A, dalle banchine ai sistemi antincendio e, più generalmente, sulla linea.

In tanti hanno già espresso il malcontento per una linea d'intervento che si pone come una questione importante per la città. Il centro storico di Roma rischia infatti di rimanere isolato di sera, preoccupazione che aumenta se si pensa che lo stop anticipato ai treni riguarda i mesi estivi, proprio in concomitanza con una fase in cui la pandemia ha perso terreno e la speranza con l'arrivo del caldo e della bella stagione è di tornare a vivere la città con maggiore serenità. Ad essere scontenti insieme ai cittadini anche i commercianti, chi ha bar, ristoranti e locali, perché teme che la chiusura anticipata della metro A possa avere un impatto negativo sull'affluenza dei clienti.

La metro B chiuderà alle 21 da aprile a giugno 2022

Oltre alla linea A gli interventi alle metropolitane di Roma, per i quali sono stati stanziati 425 euro dall'ex ministro Delrio e che necessitano di un totale di 1,2 miliardi, vedono interessata anche la linea B. Rispetto a questa, sappiamo sempre quanto dichiarato dall'assessore Patanè al momento, ossia che per quanto riguarda la tratta blu che collega i capolinea di Rebibbia e Laurentina, le chiusure serali anticipate alle ore 21 saranno di tre mesi, da aprile fino a giugno. Lavori che puntano, come spiegato da Patanè, a migliorare il servizio del trasporto pubblico per cittadini e turisti. Mentre, almeno da quanto si apprende finora, negli interventi non sarebbe coinvolta la linea C, che invece è in forte sofferenza e lungo la quale si verificano guasti, segnalati sempre più spesso dai cittadini.