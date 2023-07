Metro A di Roma sospesa tra Arco di Travertino e Termini: attivate navette sostitutive Tratta sospesa tra Arco di Travertino e Termini per un’anomalia tecnica. I tempi stimati per la riattivazione sono di circa due ore. Nel frattempo Atac ha attivato le navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La metro A di Roma è sospesa tra Arco di Travertino e Termini, lungo entrambe le direzioni. Il disservizio si è verificato stamattina presto, lunedì 31 luglio, all'apertura dei cancelli. Ad annunciarlo Atac: "Il servizio della metro A è temporaneamente sospeso nella tratta Arco di Travertino – Termini per un'anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari" si legge in una nota.

L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha spiegato a cosa è dovuta la momentanea interruzione della circolazione: "Durante i lavori di rinnovo dell'armamento di linea, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea".

Atac ha inoltre informato i viaggiatori che "sono in corso le operazioni di ripristino che si stima dureranno circa due ore. L'impresa sta procedendo con l'intervento sotto la supervisione dei dirigenti Atac di ingegneria che sono sul posto dalle quattro di stamattina". I treni lungo la linea A transitano regolarmente tra le stazioni di Arco di Travertino e Anagnina e fra Termini e Battistini. Per il resto della tratta è stato attivato il servizio di navette sostitutive, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. Si preannuncia infatti un lunedì mattina di passione per pendolari e cittadini che si spostano utilizzando i mezzi pubblici per raggiungere il lavoro.

Metro A chiusa ad agosto

Per il mese di agosto Atac in sinergia con il Comune di Roma ha programmato delle giornate di chiusura della linea A per interventi sui binari, con l'obiettivo di ultimare la chiusura anticipata alle ore 21 entro dicembre 2023. Dall'11 al 13 agosto alle ore 21 chiude la tratta da Anagnina a Cinecittà, mentre fra Subaugusta e Anagnina verranno attivate navette sostitutive. Dal 14 al 24 agosto lo stop riguarderà le stazioni tra Arco di Travertino e Ottaviano, lungo entrambe le direzioni, con navetta sostitutiva.