Dopo giorni passati con il bel tempo e un modesto rialzo delle temperature, oggi nel Lazio sono previsti temporali già dalle prime ore del mattino. Il centro funzionale regionale di Protezione Civile, infatti, ha diramato ieri l’allerta meteo criticità codice giallo per rischio idrogeologico con un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Nuovo peggioramento per la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, con temperature in brusco calo, fino a 10 gradi centigradi. Se il maltempo colpirà le province di Latina, Rieti e Frosinone, a Roma e Viterbo il cielo sarà nuvoloso ma senza piogge. Sono previste precipitazioni molto leggere verso le 8 del mattino, che dovrebbero però risolversi dopo un'oretta. Le temperature attese oggi nella capitale saranno tra 15 e 23 gradi.

Meteo Roma e Lazio, oggi temporali

Le precipitazioni che si registreranno nella giornata di oggi saranno "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". I venti saranno "localmente forti nord-orientali, con locali raffiche di burrasca sulle zone costiere" e le temperature vedono "massime in locale sensibile diminuzione". Tuttavia la visibilità non sarà alterata da fenomeni significativi. I mari saranno "molto mossi, localmente agitati". Nonostante l'allerta meteo codice giallo, sul Lazio non sono previsti i forti temporali che la scorsa settimana hanno messo in ginocchio la regione. Dopo la giornata di oggi, ci sarà una pausa dal maltempo fino a domenica, quando sia la capitale sia le altre province laziali saranno nuovamente colpite da forti acquazzoni, con un drastico abbassamento delle temperature.