Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il Lazio nelle scorse 24 ore, ancora oggi sulla regione si abbatteranno temporali e acquazzoni che dureranno dal pomeriggio fino a notte inoltrata. E se la mattina sembra essere ‘salva', con precipitazioni più leggere e addirittura schiarite in alcune province, dal pomeriggio la situazione comincerà a peggiorare. In mattinata sono previste piogge sparse a Roma, con temporali a partire dalle 16 e che proseguiranno per tutto il resto della giornata fino a notte fonda. I venti oggi dovrebbero soffiare meno impetuosi rispetto a ieri: secondo le indicazioni meteo, l'intensità nella capitale dovrebbe essere ‘moderata'. Anche a Frosinone previste piogge per tutta la giornata con temporali e acquazzoni a partire dalle 19, e venti moderati, non forti come quelli di ieri. Piogge leggere fino alle 10 a Latina, con una breve pausa dalle precipitazioni fino alle 16, e poi temporali a partire dalle 19. Pioggia e schiarite a Rieti, con i temporali che cominceranno questa notte, e a Viterbo, dove invece cominceranno a cadere dalle 19.

I danni causati ieri dal maltempo

Ciò che si teme è che, come avvenuto ieri, si verificheranno numerosi danni e disagi a causa del maltempo. Decine gli interventi di forze dell'ordine, Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, che hanno lavorato dalla mattina del 28 dicembre fino a notte fonda per le numerose segnalazioni arrivate a centrale operativa e 112. Le chiamate sono state soprattutto per il forte vento, che ha causato la caduta di numerosi arbusti e persino una tromba d'aria a Cerveteri, dove una macchina è stata ribaltata a causa della violenza del vento. Una persona è finita all'ospedale perché un albero crollato gli ha sfiorato la testa, e una decina di persone anziane che vivono all'Idroscalo di Ostia sono state evacuate dai Vigili del fuoco perché le loro abitazioni si sono allagate.