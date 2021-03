Torna il bel tempo a Roma e nel Lazio. Dopo che nelle scorse settimane le temperature si erano abbassate, portando con sé maltempo e freddo (in alcuni casi il termometro è arrivato anche sotto lo zero), adesso con l'entrata della primavera arriva finalmente il caldo, con temperature che nei prossimi giorni arriveranno anche a sfiorare i 20 gradi. In particolare nella giornata di oggi le temperature a Roma saranno comprese tra 9 e 16 gradi e sono previsti innalzamenti nei prossimi giorni. Non sono previste precipitazioni, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Verso le 13 ci sarà un annuvolamento ma il cielo non sarà completamente coperto e la giornata sarà piacevole fino a sera. Il meteo sarà bello anche nel weekend, con temperature in rialzo che arriveranno anche a 17 gradi.

Meteo Roma e Lazio 27 e 28 marzo: caldo in provincia

Anche in provincia il meteo sarà bello e senza piogge nella regione. A Frosinone il termometro oscillerà tra 6 e 18 gradi, non sono previste piogge e il cielo sarà terso e senza nuvole per tutta la giornata. Addirittura nel weekend le temperature massime arriveranno anche a 20 gradi, e si alzeranno ulteriormente nei prossimi giorni. Sole e caldo anche a Latina, con il termometro che oggi oscillerà tra 8 e 18 gradi, con temperature in rialzo nel fine settimana e assenza di precipitazioni. Clima un po' più rigido a Rieti, dove oggi la minima segna 3 gradi, mentre la massima non supererà i 16. Le temperature si alzeranno però nel fine settimana, arrivando a 18 gradi per la giornata di domenica. Stessa situazione a Viterbo, dove come nelle altre regioni del Lazio non ci saranno precipitazioni e il clima sarà caldo e mite.