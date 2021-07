Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne a nord di Roma. Un uomo di 58 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto a Mentana mentre stava lavorando in un terreno lungo la via Salaria. L'uomo era su un trattore quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo da lavoro, ribaltandosi. Per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi tempestivi è deceduto praticamente sul colpo a causa del tremendo impatto del trattore contro il suo corpo. Per liberare il 58enne, ormai esanime, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Montelibretti: i pompieri hanno dovuto usare cuscini pneumatici e un divaricatore per liberarlo. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della locale stazione. Saranno loro a dover accertare la dinamica e fare chiarezza sull'incidente costato la vita al 58enne.

Si ribalta col trattore e muore: disposta autopsia

Secondo le prime informazioni emerse sull'incidente, il 58enne stava pulendo una cunetta che divide il suo terreno da quello del vicino quando il trattore ha perso aderenza con il terreno e si è ribaltato uccidendolo. Molto probabilmente a causare la tragedia è stata l'eccessiva inclinazione del terreno proprio in quel punto. L'uomo non è riuscito a mantenere il controllo del trattore, che a causa della pendenza si è rigirato completamente, schiacciandolo. Dopo essere stata stata liberata dai Vigili del Fuoco , la salma è stata affidata al medico legale, che dovrà effettuare l'autopsia e stabilire con esattezza le cause del decesso. Intanto a Mentana l'intera comunità è in lutto, incredula per quanto accaduto al loro concittadino, persona stimata e benvoluta da tutti.