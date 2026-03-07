Medico gettonista over 70 guadagna 35mila euro in un mese: polemica nella Regione Lazio

Un medico ultrasettantenne gettonista con partita Iva sarebbe riuscito a guadagnare 35mila euro al mese. Gli incassi sarebbero arrivati dopo aver lavorato per 442 ore, per un totale di circa 36 turni da 12 ore. In trenta giorni sarebbe riuscito a ottenere quanto un collega dipendente in quasi un anno di lavoro e molto di più rispetto a quanto spetta, ad esempio, a un dirigente medico strutturato che guadagna in una posizione di neoassunzione quasi 3mila euro e 4mila in posizioni di maggiore anzianità.

Medico gettonista guadagna 35mila euro al mese: le reazioni

A far emergere questa situazione è stato Il Fatto quotidiano. Ma una volta emersa, questa notizia ha fatto scalpore e non sono mancate le prime reazioni. Fra tutte emerge quella di Alessio D'Amato di Azione che ha già anticipato che presenterà un'interrogazione al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: il medico da 35mila euro al mese, infatti, lavora negli ospedali della provincia di Frosinone. In particolare, secondo quanto emerso quest'estate, si concentrerebbe fra Alatri e Cassino.

Il commento di Alessio D'Amato: "Com'è possibile?"

"Un medico gettonista ha guadagnato in un solo mese 35 mila euro. Presento un’interrogazione urgente a Rocca – esordisce in una nota senza giri di parole il consigliere regionale del Lazio di Azione, Alessio D’Amato – Come è possibile che, nonostante le indicazioni date a livello nazionale e le rassicurazioni del ministro Schillaci, nel Lazio si ricorra ancora ai medici gettonisti?", è il primo interrogativo che si pone il consigliere.

"Come è possibile che vi sia un medico a partita IVA di più di 70 anni che nella Asl di Frosinone copre addirittura 36 turni in un mese percependo lo stipendio di dieci medici messi assieme? – si chiede ancora – Serve immediatamente fare chiarezza e il presidente Rocca deve rispondere di questa situazione. Preparerò un esposto all’ispettorato del lavoro e ai Carabinieri del NAS per verificare se sono state rispettate le normative nazionali ed europee e soprattutto come è possibile garantire così la sicurezza dei pazienti", conclude poi.

La risposta della Asl di Frosinone

Non ha tardato ad arrivare la risposta della Asl di Frosinone. "La Direzione Strategica della ASL di Frosinone, chiarisce che la cifra riportata oggi dagli organi di informazione, relativa a un medico gettonista, si riferisce a un valore lordo stipendiale, come previsto dalle tariffe retributive per il lavoro svolto ed in un periodo temporale in cui si sono registrati assenze del personale medico, picco influenzale e il contestuale slittamento dell'avvio della gara d'appalto di servizi per l'emergenza urgenza prevista il 1° gennaio 2026 – fanno sapere con una nota – L'Azienda precisa che le misure adottate finora per la copertura di tutti i turni mensili si sono rese indispensabili per fronteggiare la carenza di personale medico della medicina di Urgenza e Ps e garantire sempre la continuità dei servizi di emergenza urgenza sull’intero territorio provinciale".

Poi aggiunge: "La ASL ricorda inoltre che, nonostante l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 20 medici di Pronto Soccorso, non è pervenuta alcuna candidatura, rendendo impossibile procedere con le assunzioni previste – scrivono nella nota – Per assicurare la piena operatività dei quattro Pronto Soccorso della provincia, infatti, l’Azienda ha avviato una gara d’appalto per i servizi di emergenza urgenza, finalizzata a garantire un modello organizzativo stabile, efficiente e adeguato alle esigenze assistenziali della popolazione, la cui piena operatività è entrata in vigore dal 15 di febbraio 2026″.