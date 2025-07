Maxi furto per il calciatore della Lazio Matias Vecino: ladri forzano una finestra e gli svaligiano al casa

Matias Vecino.

È partito per qualche giorno. Al suo rientro l'amara sorpresa: i ladri gli hanno svaligiato casa. È quanto accaduto al giocatore della Lazio Matias Vecino. Il centrocampista è rientrato nella sua abitazione alla Camilluccia, quartiere del quadrante nord della capitale e, non appena messo piede in casa, ha immediatamente capito cosa è successo. Davanti ai suoi occhi finestre forzate, presumibilmente utilizzate dai ladri per entrare, stanze a soqquadro e, soprattutto, molti oggetti di valore scomaprs.

Maxi furto a casa di Vecino: cosa è successo

Una volta ritrovatosi davanti a quella scena, è stato lo stesso calciatore biancoceleste a far scattare l'allarme. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio, ha chiamato le forze dell'ordine segnalando quanto era successo. Una volta sul posto, i carabinieri del Nucleo operativo di Roma Trionfale hanno effettuato un primo sopralluogo e si sono messi subito al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica. Nel frattempo hanno acquisito i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per cercare di risalire e individuare i criminali che hanno fatto irruzione nella villa.

Il furto in casa: il bottino di gioeilli e orologi

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i ladri si sarebbero introdotti forzando una finestra con un colpo preciso e rapido. Una volta all'interno si sono fatti strada fra le stanze, cercando di impossessarsi degli oggetti di valore del calciatore. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino: sembra che abbiano rubato diversi gioielli e, forse, anche qualche orologio di lusso.

I precedenti

Il furto ai danni di Vecino è soltanto l'ultimo registrato nella zona. La scorsa settimana a denunciare era stata una nota coppia di imprenditori romana. Anche loro vivono alla Camilluccia. Nella notte di lunedì scorso è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. La casa era a soqquadro, ma anche in questo caso il bilancio del furto è stato difficile: i due proprietari di casa si trovavano ancora fuori per una breve vacanza.