Maxi furto da Louis Vuitton in via Condotti: ladri tagliano la serranda e fuggono a bordo di un suv

Il negozio di Louis Vuitton ad angolo fra via Mario de’ Fori e via Condotti (Foto da Google Maps)

Furto nel cuore di Roma ai danni di un marchio del lusso. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre una banda di tre rapinatori ha svaligiato il magazzino di Louis Vuitton di via Condotti, in una delle strade più frequentate della capitale. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato e la polizia è al lavoro per individuare i responsabili, entrati in azione poco dopo l’una di notte, approfittando dell’assenza di passanti e del silenzio delle vie circostanti.

Serranda tagliata e vetrata sfondata

Le prime ricostruzioni, basate su testimonianze e su quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza, indicano i responsabili in tre individui, incappucciate e vestite di scuro, che sono arrivate in via Mario de’ Fiori a bordo di un suv di colore scuro. I tre sono scesi dal mezzo e avrebbero utilizzato una smerigliatrice elettrica per tagliare la serranda che dà accesso al magazzino del negozio, operando in pochi minuti. Nelle operazioni hanno anche rotto una vetrata sul retro. Restano da chiarire le condizioni del sistema d’allarme: non è ancora chiaro se sia stato disattivato o se non fosse inserito al momento del colpo.

La fuga sul suv

Una volta dentro, i ladri hanno portato via diversi articoli di moda, con un bottino che potrebbe ammontare a decine di migliaia di euro, forse anche di più. Dopo il colpo, il gruppo è risalito sul suv ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce nelle strade laterali che collegano via Condotti con l’area del Tridente. Gli investigatori mantengono il riserbo sull’indagine e stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori del furto o al veicolo utilizzato, così da ricostruire con precisione la via di fuga e gli orari di movimento del gruppo.