Maxi furti da Valentino e Louis Vuitton al centro di Roma: recuperate borse per 400mila euro

I carabinieri hanno individuato gran parte delle borse rubate dalle boutique di Valentino e Louis Vuitton al centro di Roma lo scorso agosto e il 17 novembre.
A cura di Natascia Grbic
Sono state recuperate parte delle borse rubate dalle boutique di Valentino e Louis Vuitton al centro di Roma. I furti sono stati messi a segno l'8 agosto 2025 nel negozio di Valentino in piazza Mignanelli, e il 17 novembre a via dei Condotti. In totale, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno recuperato 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton  (su un totale di 140 pezzi rubati nel furto del 17 novembre) e 29 borse Valentino delle 74 sottratte l’8 agosto. In totale, si tratta di circa 400mila euro di beni.

Le indagini sono partite dal primo colpo effettuato in piazza Mignanelli l'8 agosto, nel quale erano state rubate 74 borse di Valentino. Gli investigatori sono riusciti a individuare il luogo dove era stata nascosta la refurtiva tramite metodi classici, come appostamenti, accertamenti e controlli mirati, tramite i quali sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti effettuati dai sospettati dopo i colpi.

Oltre alle borse, i carabinieri hanno trovato anche gli abiti indossati dai ladri al momento dei furti (erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza), insieme agli strumenti utilizzati per forzare gli ingressi. Si tratta di una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, vari attrezzi da scasso, telefoni cellulari e dispositivi informatici. Le indagini sono attualmente ancora in corso.

