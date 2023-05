Massimo Bochicchio, i vip contro l’archiviazione del caso: “Cercate i soldi nei conti dei parenti” I vip truffati dal broker Massimo Bochicchio si sono opposti all’archiviazione del caso per ‘morte del reo’, chiedendo di controllare i conti dei parenti.

A cura di Natascia Grbic

Massimo Bochicchio

Non ci stanno all'archiviazione del caso i vip truffati da Massimo Bochicchio, il broker morto in un tragico incidente stradale in circostanze poco chiare e al centro di una difficile vicenda giudiziaria. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso per ‘morte del reo': una decisione che chi ha visto sparire centinaia di migliaia di euro non vuole accettare.

Le vittime, secondo quanto riportato da la Repubblica, hanno chiesto di controllare i conti corrente delle persone vicine a Massimo Bochicchio: i soldi non sono mai stati trovati, e il sospetto di chi è stato truffato è che il broker, prima della morte, li abbia spostati in conti intestati a parenti. Da specificare che la procura ha chiesto l'archiviazione delle posizioni della moglie e del socio di Bochicchio, escludendo che fossero a conoscenza delle truffe.

"La Iacomelli infatti ha ricevuto da Bochicchio due bonifici per importi assolutamente considerevoli, nel periodo in cui risultava ormai conclamata l’insolvenza del broker – sostengono agli atti le parti civili nell'opporsi all'archiviazione – Si tratta del bonifico effettuato in data 18 maggio 2020 per l’importo di euro 520.000 e del bonifico effettuato in data 8 luglio 2020 per l’importo di euro 70.000. La stessa, inoltre ha pacificamente svolto attività di monetizzazione di opere d’arte e mobili di pregio».

Massimo Bochicchio è morto in un incidente su via Salaria lo scorso giugno. Tra le ipotesi, mai confermate, che si sia trattato di un gesto volontario: molti testimoni, infatti, hanno visto il broker virare improvvisamente a destra contro un muro, schiantandosi e morendo sul colpo.