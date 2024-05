Massacrano con spranghe di ferro un rapper a Cassino: arrestati in 5 per tentato omicidio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Lo avrebbero aggredito almeno in tre occasioni. Nell'ultima, però, quando lo hanno colpito alla testa con delle spranghe di ferro, lo hanno ridotto in fin di vita. È successo nel Frusinato ad un giovane rapper di Piedimonte San Germano. Per quanto accaduto adesso, nei confronti di sei persone, fra i 20 e i 27 anni, sono stati emessi dei provvedimenti firmati dal gip nel tribunale di Cassino: cinque di loro, quattro ragazzi e una ragazza, sono stati trasferiti in carcere. Nei confronti della sesta è stato disposta la misura del braccialetto elettronico. Nei confronti dei sei le accuse, a vario titolo, sono di tentato omicidio premeditato ed aggravato e atti persecutori.

Cosa è successo

Lo hanno affrontato altre due volte prima di arrivare al pestaggio più grave, quello che lo ha ridotto in fin di vita. La vittima, un giovane rapper del Frusinate, è stato preso a calci e pugni, poi colpito con chiavi inglesi e spranghe di ferro, anche alla testa. Subito dopo il pestaggio è scattato l'allarme. Il ragazzo, di 25 anni, è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale dove è stato subito ricoverato in codice rosso.

Il pestaggio: perché lo hanno massacrato

Secondo quanto ricostruito, i pestaggi sarebbero avvenuti come spedizioni punitive, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, dopo la fine della relazione fra il rapper e la ragazza arrestata. L'ipotesi è che tutto possa essere scattato dopo la pubblicazione online di una canzone sui social scritta dalla vittima, con rime offensive e pesanti nei confronti della ex.

I quattro avrebbero aggredito il venticinquenne in tre occasioni. Il quinto, invece, non avrebbe partecipato alla spedizione punitiva che lo ha ridotto in fin di vita. Ed è per questo che, al momento, sebbene le indagini si trovino ancora in una fase preventiva, nei suoi confronti non è scattato il carcere ma la misura di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.