Massacra di botte la moglie e la costringe a dormire su una brandina: lei si ammala per il terrore La donna ha denunciato il marito ai carabinieri. Il 58enne è stato allontanato da casa e non potrà più avvicinarsi a lei dopo anni di abusi e vessazioni.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquantotto anni è stato allontanato dall'abitazione che condivideva con sua moglie a causa delle continue violenze e abusi che la costringeva a subire. Dopo anni di vessazioni, botte e problemi di salute causati dall'uomo, la donna è andata dai carabinieri di Latina per denunciarlo e mettere fine a quella storia. Pesanti le accuse nei confronti del 58enne, che ha dovuto lasciare l'abitazione e adesso non potrà più avvicinarsi alla moglie.

Il racconto che la donna ha fatto ai militari è agghiacciante. L'uomo, oltre a picchiarla e minacciarla, ha tentato in alcune occasioni anche di strangolarla, mettendole le mani al collo e stringendo fino a farle mancare il fiato. La costringeva a dormire su una brandina in cucina e non la lasciava avvicinare alla camera da letto, dove poteva entrare solo lui. La situazione peggiorava nettamente quando si ubriacava: il 58enne era dipendente dall'alcol, e quando ne assumeva troppo era ancora più fuori controllo.

A causa dei suoi comportamenti violenti, la donna aveva iniziato ad avere dei problemi di salute molto gravi. A causa del costante stato di terrore in cui viveva, doveva prendere dei farmaci per controllare la pressione alta e gli scompensi cardiaci, che le venivano ogni volta che il marito le si avvicinava. Tanta era la paura che provava quando lui era in casa, che viveva in uno stato di ansia e paura perenne.

Nel caso l'uomo dovesse violare il provvedimento emanato dal giudice, è molto probabile che le misure nei suoi confronti si aggraveranno. Al momento non può avvicinarsi alla donna, che non ha più intenzione di avere a che fare con lui e che ha deciso di allontanarsene dopo anni di relazione.