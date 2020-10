Multe a partire da 400 euro per chi viene fermato in strada senza mascherina. Le sanzioni partiranno domani, sabato 3 ottobre, con l'entrata in vigore dell'ordinanza a firma del governatore Nicola Zingaretti, che rende obbligatoria la mascherina anche all'aperto, sia di giorno che di notte e si va ad aggiungere al provvedimento già in vigore previsto per le strade e piazze della movida a partire dalle ore 18. Bocca e naso coperto dunque, nel Lazio come in Campania dopo la crescita dei contagi, dove il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza analoga. Stesse misure sono state prese in Calabria e Sicilia e nelle città di Genova, Foggia e Formia. Salgono progressivamente i contagi nel Lazio, che ieri ha registrato un nuovo record, con 265 nuovi casi all'interno dell'intero territorio della regione, di cui 151 solo a Roma città e cinque morti da Covid-19. Numeri in aumento anche nelle province, dove sono emersi quarantotto nuovi positivi. "Dobbiamo ricostruire insieme un percorso di responsabilità come abbiamo fatto nei mesi scorsi insieme" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nella conferenza stampa sui test salivari nelle scuole di stamattina all'ospedale Lazzaro Spallanzani, durante la quale ha annunciato il provvedimento.

Chi non ha l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto

L'ordinanza che rende obbligatoria la mascherina anche all'aperto nel Lazio prevede tre eccezioni: ne saranno esentati i bambini al di sotto dei sei anni, le persone che soffrono di determinate patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo e chi pratica attività motoria o sportiva. Per tutti gli altri è necessario indossarla all'aperto, oltre che nei luoghi pubblici e a bordo dei mezzi di trasporto. Al momento la Regione Lazio non prevede invece ulteriori strette sugli orari di apertura delle attività commerciale, con la raccomandazione che restino quelle indicate finora: "Continuiamo a rispettare a far rispettare la distanza sociale, a far sedere lontani i clienti e, dove possibile, a misurare la temperatura corporea con i termoscanner".

Zingaretti: "Mascherina per tornare a vivere in sicurezza"

"La mascherina è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole, non per non vivere, ma per tornare a vivere in piena serenità e sicurezza" ha detto il governatore Zingaretti. E ha aggiunto: "Al momento non prevediamo forme di contenimento delle attività commerciali perché confidiamo nei provvedimenti presi finora, ma, lo dico rivolgendomi ai titolari, continuate a rispettare e a far rispettare le accortezze già indicate come la misurazione della temperatura corporea e la distanza di sicurezza tra i clienti".