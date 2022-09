Martina scomparsa a 14 anni dalla Magliana, i genitori: “Aiutateci a ritrovarla” Sono ore di apprensione per i genitori di Martina, una quattordicenne scomparsa dalla Magliana a Roma il 9 settembre 2022. L’appello: “Torna presto a casa”.

A cura di Alessia Rabbai

Martina scomparsa dalla Maglliana

Martina è scomparsa dalla Magliana a quattordici anni. Della ragazza non si hanno più notizie da venerdì scorso 9 settembre. È uscita di casa intorno alle ore 19.40 dicendo che sarebbe tornata subito, senza specificare dove andasse e non è più rientrata. I genitori preoccupati non vedendola ne hanno denunciato la scomparsa e hanno lanciato un appello anche sui social network, per chiedere a chiunque l'abbia vista di segnalarlo: "Aiutateci a ritrovare Martina e a riportarla a casa". Su Facebook sono comparse le sue foto, condivise da amici, conoscenti e abitanti del quartiere. Le forze dell'ordine ricevuta la segnalazione dei genitori hanno dato il via alle ricerche, attenzionata la zona della Magliana e limitrofe. Non è chiaro perché si sia allontanata, la speranza è che stia bene, che veda gli appelli della sua famiglia e che quest'ultima possa riabbracciarla presto.

Martina scomparsa dalla Magliana

Martina è nata il 10 aprile del 2008, ha quattordici anni. Ha capelli castani e occhi marroni. L'ultima volta in cui è stata vista aveva i capelli legati, indossava una gonna a strisce bianche e nere, maglietta marca Adidas e scarpe sportive. I suoi famigliari sono preoccupati per la sua assenza e la stanno cercando. "Chiunque veda nostra figlia o una ragazza che corrisponda alla sua descrizione è pregato di contattarci immediatamente – dicono i genitori – Il nostro numero è 3669364909 oppure chiamate le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112″. Da quanto si apprende ancora non risultano segnalazioni di avvistamenti. Da attenzionare la periferia Est di Roma, dove la giovane abita insieme alla sua famiglia, ma non solo. L'ipotesi è che possa essersi spostata altrove usando i mezzi pubblici e che si trovi a casa di qualche amica. "Martina, torna presto a casa – è l'appello dei genitori – siamo molto preoccupati".