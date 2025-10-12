Mario Grasso è il 59enne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco

Si chiamava Mario Grasso il cinquantanovenne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco lungo la strada regionale 156 Monti Lepini a Frosinone nella serata di ieri, sabato 11 ottobre. Il Suv faceva parte del distaccamento di Cassino. Sul sinistro indagano gli agenti delle Volanti e della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e cercano di risalire a eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida del mezzo dei vigili del fuoco. L'automobilista è un cinquantenne vigile del fuoco del distaccamento di Cassino. Difeso difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci, è indagato per omicidio stradale e la sua posizione è al vaglio.

Il mezzo dei vigili del fuoco ha investito e ucciso un uomo

Secondo quanto ricostruito la sera dell'incidente Grasso si era spostato con un'auto presa a noleggio, si trovava nei pressi di un ristorante in via Monti Lepini, pare stesse attraversando la strada per raggiungere il locale e andare a cena. Il mezzo dei vigili del fuoco lo ha investito, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'impatto si è rivelato purtroppo fatale per il sessantenne.

Il decesso sul posto

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un pedone investito sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori sanitari hanno provato a soccorrere l'uomo sul posto, praticandogli il massaggio cardiaco, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul posto e non è stato possibile il trasporto in ospedale. Terminate le verifiche di rito la salma del 60enne è stata trafserita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le eventuatli responsabilità a carico del cinquantenne sono al vaglio degli inquirenti.