Auto dei vigili del fuoco travolge un uomo sulla Monti Lepini a Frosinone: morto 60enne

Un’auto dei vigili del fuoco ha travolto e ucciso un 60enne lungo via Monti Lepini a Frosinone nella serata dell’11 ottobre. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio

Un 60enne è morto nella serata di oggi, sabato 11 ottobre, dopo essere stato investito da un Suv dei vigili del fuoco a Frosinone lungo la strada regionale 156 "Monti Lepini". Stando a quanto ricostruito, l'uomo si trovava nei pressi del casello autostradale quando è stato travolto dall'auto. Gli agenti della squadra Volanti della polizia di Stato sono al lavoro per verificare se il 60enne si trovasse sul ciglio della strada o stesse cercando di attraversare al momento dell'impatto. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

L'incidente si è verificato lungo via Monti Lepini all'altezza dell'ex stabilimento Permaflex, di fronte a un ristorante e nei pressi del casello dell'autostrada A1. Il 60enne, nato a Roma e residente a Frosinone, è stato investito da un Suv dei vigili del fuoco, ma non è ancora chiaro se in precedenza era stato urtato o meno da un veicolo e in seguito sbalzato sul mezzo dei pompieri. L'impatto è stato comunque violento, con il veicolo che ha riportato una profonda ammaccatura e il parabrezza che si è infranto.

Il 60enne è stato sbalzato per diversi metri. Il personale sanitario del 118 ha provato a lungo a rianimarlo, ma il suo decesso è stato dichiarato prima del trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia di Stato si sono occupati degli accertamenti del caso e ora dovranno capire se il 60enne sia stato investito mentre attraversava la strada o se era ancora sul bordo della carreggiata. Nelle prossime ore saranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Nel frattempo, il 50enne che si trovava alla guida del Suv dei vigili del fuoco è stato accompagnato in ospedale per i vari accertamenti del caso. La strada, nel tratto tra lo svincolo autostradale e la ex Permaflex, è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi ed i rilievi.