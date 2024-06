video suggerito

Manila De Luca investita in monopattino: non c'è stata frenata, ma dai video non si vede il semaforo Un video mostra l'incidente in cui è rimasta vittima Manila De Luca: le automobili scorrono, ad un tratto si fermano. Impossibile, però, vedere se il semaforo fosse diventato rosso.

A cura di Beatrice Tominic

La vittima, Manila De Luca

Non ha frenato il ventiduenne che, poco dopo le 19.30 del 17 giugno, ha travolto e ucciso Manila De Luca. A confermarlo le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza che ha travolto e ucciso la ragazza mentre si trovava a bordo di un monopattino e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Non ci sono certezze, invece, sullo stato del semaforo. C'è chi dice che fosse rosso per il ventiduenne alla guida dell'Opel Astra che ha investito la ragazza, ma dai video sembra impossibile accertare la situazione.

L'incidente ripreso in un video

Il ventiduenne, ora indagato per omicidio stradale, sarebbe stato distratto da qualcosa: non stava guardando la strada e non si sarebbe accorto della presenza della ragazza. Samuel C., questo il nome del ragazzo alla guida dell'Opel Astra, potrebbe, in una seconda ipotesi, aver eseguito una manovra azzardata, sorpassando un'automobile che forse si era fermata propio per far attraversare la strada alla ragazza. Ma queste restano congetture.

Nel video, come riporta il Messaggero, si vede il traffico scorrere e poi, all'improvviso, interrompersi. Potrebbe essere scattato il semaforo rosso, ma nel video non ci sono immagini a mostrarlo. Si vede invece l'incidente, lo schianto fra l'automobile e la ragazza in monopattino. È in quel momento che il ventiduenne si accorge della ragazza. Si ferma, aspetta l'arrivo dei vigili, ma ormai per lei è troppo tardi.

Le testimonianze e il racconto del 22enne

Da una parte alcuni testimoni affermano di aver visto il semaforo diventare rosso e l'Opel Astra continuare a viaggiare a forte velocità. Dall'altra, invece, il ragazzo sostiene che sarebbe stata la ragazza a sbucare all'improvviso. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Sono loro che stanno indagando sul caso. "Chi l'ha uccisa deve marcire in carcere", è il commento amaro della madre della ragazza.