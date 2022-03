Manifestazioni per la festa della donna domani a Roma: orari, strade chiuse e bus deviati l’8 marzo Nella giornata di domani, 8 marzo 2022, oltre allo sciopero dei trasporti pubblici sono organizzate manifestazioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Attesi nuovi divieti di sosta in largo Bernardino da Feltre, ma anche limitazioni, deviazioni alle linee di autobus nel pomeriggio.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella giornata di domani, martedì 8 marzo 2022, per le celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti della donna è stato indetto, come ogni anno, il corteo di Non Una di Meno. Le manifestazioni organizzate sono due, una con appuntamento in piazza della Repubblica dalle ore 16.30 alle 17.30 per cui sono attese circa 8mila persone e l'altra dalle 18 alle 19.30 in piazza Madonna di Loreto, vicino a Piazza Venezia, per cui, invece, si attendono circa 7mila persone.

Oltre alle rinnovate manifestazioni per la Giornata internazionale della donna, infine, è stato annunciato un sit- in in largo Bernardino da Feltre a partire dalle 9 , in zona Trastevere, davanti al ministero dell'Istruzione, “contro la violenza sulle donne ed a favore dell’equiparazione degli stipendi”.

Oltre ai disagi previsti in occasione delle manifestazioni, per la giornata di domani è stato indetto anche uno sciopero dei mezzi pubblici della durata di 24 ore che interessa tutta la rete Atac di autobus, tram, linee metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, quella della società Roma Tpl e quella regionale Cotral. Il servizio dei mezzi pubblici, però, è assicurato nelle fasce di garanzia dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20: è soprattutto nel pomeriggio che i viaggiatori e le viaggiatrici che si muovono nella città di Roma a bordo dei mezzi pubblici rischiano di trovare maggiori disagi.

Orari e bus deviati per la manifestazione Non Una di Meno domani 8 marzo a Roma

Nella giornata di domani, martedì 8 marzo, come ogni anno, sono state organizzate manifestazioni da parte di Non Una di Meno. Coma già visto, una manifestazione parte alle 16.30 fino alle 17.30 in piazza della Repubblica e una seconda inizia alle 18 fino alle 19.30 in piazza della Madonna di Loreto. L'affluenza attesa, 8mila persone per la prima e 7mila per l'altra, comporta possibili chiusure per le linee di tram 5 e 14, mentre rischiano di essere deviate o limitate le seguenti linee di autobus:

16,

40,

50,

60,

62,

63,

64,

66,

70,

71,

80,

82,

83,

85,

100,

105,

117,

160,

170,

360,

492,

590,

649,

714,

910,

H.

Manifestazioni a Roma per la Giornata internazionale della donna: strade chiuse e divieti

Per la mattinata del'8 marzo, inoltre, è stato organizzato dai Cobas anche un sit-in dalle ore 9 alle 14 in largo Bernardino da Feltre, in zona Trastevere, davanti al ministero dell'Istruzione. Per l'occasione sono stati segnalati nuovi divieti di sosta a largo Bernardino da Feltre e su viale Trastevere, da via Gerolamo Induno a largo Bernardino da Feltre, sul lato opposto rispetto a dove si trova il ministero dell'Istruzione. Non si escludono, inoltre, ulteriori chiusure su viale Trastevere.