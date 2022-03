Sciopero dei mezzi a Roma domani 8 marzo: a rischio bus, metro e tram, gli orari Atac e Cotral Per l’intera giornata di domani, 8 marzo 2022, è stato indetto lo sciopero dei mezzi pubblici in occasione della Giornata internazionale della donna. Possibili disagi e stop sull’intera rete Atac, Roma Tpl e Cotral.

A cura di Beatrice Tominic

Per la giornata di domani, martedì 8 marzo 2022, è stato indetto uno sciopero dei mezzi pubblici di 24 ore nella città di Roma che coinvolge l'intera rete Atac, con tutte le linee di bus, tram, metropolitane e le ferrovie di Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord; le linee gestite dalla società Roma Tpl e quelle della società dei trasporti regionale Cotral.

Come comunica il sito web di Roma Mobilità, infatti, sono attesi possibili limitazioni per l'intera giornata di domani, fatta eccezione per le cosiddette "fasce di garanzia", durante le quali il servizio è regolare, cioè dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle ore 17 alle 20. Il servizio, invece, subisce disagi o stop a partire dalle 8.30 fino alle 17 e poi di nuovo dalle 20 fino a fine servizio. Trattandosi di uno sciopero di 24 ore, però, è necessario ricordare che possono esserci disagi sulle linee notturne già a partire dalla nottata di oggi, fra la giornata di lunedì 7 marzo e martedì 8.

Oltre ai disagi nei servizi di trasporto, però, sono da segnalare anche possibili ripercussioni sui servizi che riguardano le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità e anche all'interno delle stazioni della rete metroferroviaria, che potrebbero restare aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori, montascale e tutti quelli relativi al servizio di biglietteria, fatta eccezione per i servizi online.

Sciopero dei mezzi domani a Roma: orari e fasce garantite Atac l'8 marzo

Nella giornata di domani 8 marzo, la municipalizzata dei trasporti pubblici romani, Atac, aderisce allo sciopero indetto per la Giornata internazionale della donna. Come viene confermato tramite l'avviso sul sito Atac, durante lo sciopero il servizio viene assicurato soltanto durante le fasce di garanzia, dall'inizio del servizio di trasporto diurno fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20: lo sciopero riguarda l'intera linea Atac, composta da autobus, metropolitana, tram e linee ferroviarie, a cui si aggiungono anche tutti i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Nella notte fra oggi, lunedì 7 e domani, martedì 8 marzo, non è garantito il servizio delle linee notturne, denominate appositamente con la lettera "N", prima del nome. Restano, invece, assicurate le linee programmate oltre le ore 24 le cui linee, però, sono diurne e le seguenti linee notturne:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980.

Nella giornata di domani, martedì 8 marzo, come abbiamo visto esistono delle fasce di garanzia che non prevedono disagi o stop dei mezzi pubblici, mentre è confermato lo sciopero sull'intera rete dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle ore 20 fino al termine del servizio diurno.

Per questa ragione, nella giornata di martedì 8 marzo e nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 non sono garantite le corse che hanno corse programmate oltre le ore 24 e neppure le seguenti notturne:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980.

Garantite, invece, nella nottata fra l'8 e il 9 marzo, tutte le linee notturne, denominate con "n" prima del numero.

Le linee bus Romatpl interessate dallo sciopero dei mezzi domani 8 marzo

Nella giornata di domani, anche tutte le linee della società Roma Tpl sono interessate dai disagi e dai possibili stop, fatta eccezione per le fasce di garanzia, dall'inizio del servizio di trasporto diurno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

I possibili disagi e stop cominciato nella notte fra lunedì 7 e martedì 8 marzo, ma fanno eccezione per queste prime ore di sciopero le linee:

314,

404,

444.

Queste stesse linee, però, risultano interessate dai possibili disagi e stop nell'intera giornata dell'8 marzo e nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 marzo.

A rischio anche i bus Cotral per lo sciopero dei trasporti di domani 8 marzo

Nella giornata di domani, martedì 8 marzo, anche la società dei trasporti pubblici regionali del Lazio, Cotral, aderisce allo sciopero generale nazionale, assicurando, anche in questo caso, l'attivazione delle fasce di garanzia. Dalle ore 00.00 dell'8 marzo (nella notte fra lunedì 7 marzo e martedì 8 marzo) fino alle 8.30 è assicurato il servizio regolare; mentre dalle 8-31 fino alle 16.59 sono segnalati possibili soppressioni e disagi a causa dello sciopero. Dalle ore 17 alle 20, il servizio torna regolare per poi lasciare spazio, dalle 20.01 alle 24, alle ultime ore di sciopero.

Motivazioni dello sciopero generale di 24 ore e altri disagi a Roma l'8 marzo

Lo sciopero di domani, martedì 8 marzo 2022, che riguarda i trasporti pubblici della città di Roma è stato indetto in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne dai sindacati Cobas, Cub e Usb, aderendo a quello nazionale per tutte le categorie, sia pubbliche che private, per protestare contro ogni forma di violenza, ma anche discriminazione o precarietà sulle donne o di genere.