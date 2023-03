Manifestazione oggi 8 marzo a Roma: percorso e bus deviati per lo Sciopero Transfemminista Manifestazione di Non Una di Meno oggi, mercoledì 8 marzo, a Roma per lo Sciopero Transfemminista: previsti divieti e deviazioni dei bus a partire dalle 12.00.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, mercoledì 8 marzo, in occasione dello Sciopero Transfemminista, è stato organizzato, come di consueto, il corteo di Non Una di Meno che sfila per le vie della città. L'appuntamento è alle ore 17 a piazzale Ostiense: da qui la manifestazione arriva fino a viale Trastevere, a Largo Bernardino da Feltre, per le ore 20.

Gia dalle ore 12, però, scattano le prime chiusure e i primi divieti di sosta nella zona. Per fare spazio alla manifestazione, infine, alcune linee di autobus sono deviate o subiscono limitazioni, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo Non Una di Meno l'8 marzo

La partenza per il corteo è prevista alle ore 17, da piazzale Ostiense. Da qui si raggiunge piazza di Porta San Paolo e poi si prosegue su via Marmorata, fino ad arrivare a piazza dell'Emporio. Si attraversa Ponte Sublicio e piazza di Porta Portese, si prosegue sull'omonima piazza e si continua su via Girolamno Induno fino ad arrivare a viale Trastevere, il punto di arrivo del corteo.

Divieti di sosta l'8 marzo a Roma per il corteo della Festa della donna

Per permettere al corteo di svolgersi, è già stata autorizzata l'attivazione di alcuni divieti di sosta entro le ore 12. In particolare si tratta di:

via del Campo Boario altezza piazzale Ostiense;

viale di Trastevere, tra via Emilio Morosini/via G. Induno;

largo Bernardino da Feltre, tutto.

Le linee bus Atac deviate per la manifestazione a Roma l'8 marzo 2023

Oltre ai divieti di sosta lungo le strade battute dalla manifestazione, per la stessa ragione sono previste deviazioni e limitazioni per gli autobus che dovrebbero attraversare le vie o le piazze comprese nel percorso del corteo. In particolare le modifiche alla viabilità riguardano: