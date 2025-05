video suggerito

Manca l’acqua nel quartiere Cipro, guasto alla conduttura idrica Alcuni abitanti del quartiere Cipro a Roma segnalano la mancanza di acqua. Diversi i disagi tra interruzioni e cali di pressione anche nei giorni scorsi. I tecnici di Acea Ato 2 sono al lavoro sulla rete idrica. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli abitanti del quartiere Cipro a Roma sono senz'acqua. Il disservizio a causa di un guasto alla conduttura idrica, che si è registrato in via Giulio Venticinque nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio. A segnalarlo sono i cittadini nei gruppi Facebook di quartiere, che hanno condiviso la notizia dei rubinetti a secco. Sono giorni che il quartiere è interessato da una mancanza di acqua, con guasti e perdite, che hanno richiesto l'intervento dei tecnici Acea. Venerdì 2 maggio scorso i disservizi si sono verificati tra via Sebastiano Ziani e via Cipro, nei pressi della metro A.

Il 5 maggio invece, solo alcuni giorni dopo, una voragine si è aperta in via Giorgio Scalia, all'interno della quale è sprofondato un furgone. Il manto stradale ha ceduto sotto al peso del mezzo, provocando danni alla conduttura idrica, con una conseguente perdita d'acqua. Nel quartiere il Municipio Aurelio ha disposto delle autobotti, per assicurare il rifornimento idrico ai cittadini.

Manca l'acqua nel XIV Municipio

Per interventi di manutenzione Acea Ato 2 ha sospeso il flusso idrico in alcune vie e zone del XIV municipio tra il 10 e l’11 maggio. All'interno delle abitazioni e degli esercizi commerciali che ricadono nelle strade coinvolte potrebbe mancare l'acqua o verificarsi un calo di pressione. Le zone interessate dai lavori sono quelle comprese tra Trionfale-Torrevecchia nel quadrante compreso tra Via Trionfale, Santa Maria della Pietà, Largo Arturo Donaggio, Via del Forte Braschi e Via Pineta Sacchetti.

Il rifornimento con le autobotti è previsto nelle seguenti vie: via di Torrevecchia angolo Via Millesimo, Largo Artura Donaggio, via di Torrevecchia angolo via dell'Acquedotto del Peschiera, via Francesco Marconi angolo via Cogoletto, via Giuseppe Allievo 37, via Trionfale angolo via Troya, via della Pineta Sacchetti angolo via del Forte Braschi, via Vincenzo Chiarugi angolo via Sebastiano Vinci.