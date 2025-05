video suggerito

Stop al servizio idrico a Roma nel XIV municipio il 10 e l'11 maggio: dove manca l'acqua e gli orari Per interventi di manutenzione sulla rete idrica, Acea Ato 2 sospenderà il flusso idrico in alcune vie e zone del XIV municipio tra il 10 e l'11 maggio.

A cura di Natascia Grbic

Dalle 21 di oggi, sabato 10 maggio, alle 12 di domani, domenica 11 maggio, sarà sospesa l'acqua in alcune zone del XIV municipio a Roma. La sospensione si rende necessaria da parte di Acea Ato 2 al fine di eseguire degli interventi di manutenzione per migliorare il servizio. Nelle abitazioni interessate dai lavori, quindi, potrebbe non esserci l'acqua nelle ore in cui sarà eseguito l'intervento, oppure verificarsi un abbassamento di pressione.

Quali sono le zone dove sarà sospesa l'acqua

Le zone interessate dai lavori sono quelle comprese tra Trionfale-Torrevecchia nel quadrante compreso tra Via Trionfale, Santa Maria della Pietà, Largo Arturo Donaggio, Via del Forte Braschi e Via Pineta Sacchetti. Acea Ato 2, in una nota, spiega che "potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate". Si comunica quindi ai cittadini di premunirsi per tempo e, in caso di necessità, andare nelle aree dove è stato previsto il rifornimento di autobotti, in modo da limitare i disagi per i residenti.

Dove è possibile rifornirsi con le autobotti

Le vie dove sarà possibile rifornirsi con le autobotti sono: Via di Torrevecchia angolo Via Millesimo, Largo Artura Donaggio, Via di Torrevecchia angolo Via dell'Acquedotto del Peschiera, Via Francesco Marconi angolo Via Cogoletto, Via Giuseppe Allievo 37, Via Trionfale angolo Via Troya, Via della Pineta Sacchetti angolo Via del Forte Braschi, Via Vincenzo Chiarugi angolo Via Sebastiano Vinci. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335 – spiega l'azienda in una nota – Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it".