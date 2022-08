Maltempo nel Lazio: forti piogge a Roma, tempesta di fulmini ad Anzio e tromba d’aria a Latina Notte di maltempo nel Lazio: temporali a Roma; tempesta di fulmini a Anzio e Nettuno e tromba d’aria sulla costa pontina hanno provocato numerosi danni.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Facebook "Sei di Terracina se…"

Lo avevano comunicato nel primo pomeriggio di ieri, nella giornata di Ferragosto, dal dipartimento della Protezione Civile della regione Lazio: a partire proprio dal pomeriggio del 15 agosto, per le successive 24-36 ore, violenti temporali si sarebbero abbattuti sulla regione Lazio richiedendo l'allerta gialla per il maltempo. I rischi idrogeologici maggiori riguardavano i territori del bacino di Roma e dell'Aniene, ma anche quelli più a sud, in special modo la costa pontina e il bacino di Isola dei Liri.

L'allerta gialla maltempo, che riguarda anche la giornata di oggi, 16 agosto, si è dimostrata valida fin dalle prime ore della notte quando, a partire dalle ore 23.30, un violento nubifragio si è abbattuto nei territori più a sud della città di Roma, nei quartieri Eur, Spinaceto e Torrino. Ancora più forti, però, i temporali che si sono abbattuti sulla zona costiera nella zona più a sud della regione.

Tempesta di fulmini sulla regione

Insieme alla pioggia e al forte vento, ieri sera si è manifestata una vera e propria tempesta di fulmini sulla zona più a sud della regione Lazio. Da Roma nord ovest, dove i primi fulmini sono arrivati verso le 23, lampi e fulmini hanno illuminato la notte di numerose località nel frusinate, Anzio e Nettuno.

In questa zona sono stati molti gli allagamenti segnalati: la stazione meteorologica di Anzio ha calcolato che dalle ore 00.45 alle 02.20 si sono accumulati 32 mm di pioggia.

Dalla pagina Facebook Meteo Lazio

Proprio qui, come scrive in una nota su Facebook la pagina "Meteo Lazio", si è verificata un'attività elettrica davvero notevole, anche se la zona più interessata dai temporali è stato l'agropontino.

Albero caduto sull’Appia. Foto da Meteo Lazio

Tromba d'aria a Latina: danni a Terracina e nella piana di Fondi e di Minturno

Il sistema temporalesco, come specificano da Meteo Lazio, ha attraversa pienamente il basso Lazio con piogge a carattere di rovescio e forti raffiche di vento con dei danni sulla Piana di Fondi e di Minturno, dove, in zona Querce, il vento che dal mare ha raggiunto la terraferma ha registrato un picco massimo di 66 km/h.

Nella zona del lido di Terracina, oltre ai fulmini e ai lampi si è verificata una forte tromba d'aria che ha causato danni ingenti: a partire dalle 2 di notte forti venti hanno interessato i territori costieri, danneggiando gli stabilimenti balneari e abbattendo decine di alberi. Fra questi, un albero è caduto sulla carreggiata nella via Appia (nella foto in alto). Disagi anche sulla via Pontina, a causa del crollo di un palo telefonico e di un cavo elettrico sulla strada. I tetti di alcuni capannoni sono stati divelti dal vento e ulteriori danni sono stati registrati in zona Salto di Fondi (nella foto in basso) e sulla Piana di Terracina in località Borgo Hermada: nella notte sono state più di 300 le richieste di aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco.