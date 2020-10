Si apre col maltempo la giornata a Roma: sin dalle prime ore del mattino, nella capitale sono iniziate a cadere forti piogge accompagnate da raffiche di vento. Secondo le previsioni meteo, acquazzoni e temporali continueranno per tutta la giornata, senza mai dare tregua. Una giornata, quella di oggi venerdì 16 ottobre, che sarà segnata dal maltempo, dalle basse temperature e dalle violente precipitazioni. E c'è già il timore che le condizioni meteo possano causare disagi alla circolazione stradale – già fortemente compromessa in una città come Roma – e danni a persone e strutture. Non è insolito, infatti, che forte vento e maltempo causino la caduta di alberi in strada: episodi come questi si verificano ciclicamente ogni volta che c'è il temporale, rischiando di ferire le persone e danneggiando auto e strutture.

Meteo Roma e Lazio, maltempo e temporali

Per quanto riguarda la città di Roma, i temporali sono previsti per tutta la giornata. Forti piogge unite a tuoni e lampi inizieranno a cadere sin dalle prime ore del mattino, e si protrarranno per tutta la giornata. Drastico il calo di temperatura, con il termometro che oscilla tra i 13 e i 15 gradi. Stessa situazione nel resto del Lazio: pioggia molto forte a Frosinone, dove però si avrò una piccola tregua dai temporali nel pomeriggio, e acquazzoni violenti a Latina. Temporali a Rieti con una pausa nel pomeriggio e piogge più leggere e anche a Viterbo. Le temperature sono in calo in tutto il Lazio, e si aggireranno massimo intorno ai 15 gradi, come a Roma. Una pausa dal maltempo si avrà nei giorni successivi, con giornate più soleggiate anche se alternate ad annuvolamenti.