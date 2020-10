Prolungato lo stato di allerta meteo nel Lazio: dalla mattinata di domani, sabato 3 ottobre, sono previsti infatti "forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Per questo la Protezione civile del Lazio ha diffuso una nuova allerta meteo a partire da domani mattina e per le successive 12-18 ore. Per domani, 3 ottobre, la Protezione Civile nazionale prevede forti temporali soprattutto sul Lazio centro-settentrionale con "quantitativi cumulati generalmente moderati". Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di temporale, sui restanti settori della regione. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nella giornata di domenica su tutta la regione Lazio.

Allerta gialla anche per quanto riguarda la criticità idraulica "su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma".

Le previsioni del tempo

I temporali accompagneranno i romani per tutta la giornata di domani, con le temperature che subiranno un ulteriore calo: le minime non supereranno i 15 gradi e le massime si attesteranno intorno ai 22 gradi. Domenica farà ancora più freddo nella Capitale, con le temperature minime che scenderanno intorno ai 13 gradi.

La vasta area di perturbazione che investirà la penisola italiana arriverà sulle regioni del nord nella serata di oggi e domani scenderà verso le regioni tirreniche. Le restanti zone del centro-sud Italia saranno invece caratterizzate dal bel tempo e dall'assenza di precipitazioni.