in foto: La tromba d’aria a Cerveteri

Il Comune di Civitavecchia chiederà lo stato di calamità naturale per le mareggiate che si sono verificate nei giorni scorsi sul litorale della provincia a Nord di Roma. A stabilirlo il sindaco leghista Ernesto Tedesco e il vicesindaco Manuel Magliani, che hanno svolto un sopralluogo, all'indomani della forte ondata di maltempo, che ha imperversato sulla Capitale e su diverse zone del Lazio, con forte vento e piogge. Le mareggiate hanno provocato fenomeni di erosione e detriti. "I danni sono ingenti" hanno spiegato gli amministratori comunali, per questo stanno valutando la possibilità di chiedere lo stato di calamità alla Regione Lazio e sono all'opera per far fronte agli interventi necessari alla messa in sicurezza del litorale. Sono stati centinaia le chiamate ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e alle forze dell'ordineche, tra la Capitale e la sua Area Metropolitana hanno lavorato per rami e alberi caduti e strade allagate a causa delle precipitazioni e dal forte vento.

Ieri la tromba d'aria a Cerveteri

L'intensa ondata di maltempo ha provocato danni tra Roma e provincia. A Cerveteri, sempre sul litorale Nord, una tromba d'aria si è abbatuta nel pomeriggio per le strade, facendo cadere alberi e ribaltare auto. Il sindaco Alessio Pascucci in quel frangente ha invitato i cittadini a restare a casa e a non sostare sotto ad alberi o palazzi.

Nubifragio a Ostia

Un nubifragio si è abbattuto ad Ostia, lungo il litorale Sud di Roma, dove l'acqua ha inondato le case e per dieci anziani è servito l'intervento dei soccorritori nella zona dell'Idroscalo. Gli agenti della Polizia di Stato li hanno salvati con un gommone, rimasti bloccati all'interno delle proprie abitazioni. Per alcuni di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale, per ulteriori accertamenti, mentre altri sono stati presi in carico dai volontari della protezione civile.