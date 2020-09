in foto: Foto dal gruppo "Noi dei Colli Portuensi, Monteverde e Gianicolense)

Strade come fiumi, metro chiusa e problemi alla circolazione dei mezzi di trasporto sono alcuni dei disagi provocati dall'ondata di maltempo che ha imperversato su Roma a partire dalla serata di ieri, mercoledì 23 settembre. Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Capitale e sulla sua area metropolitana, sono state decine le chiamate al Numero Unico delle Emergenze, per la richiesta d'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. L'allerta meteo ha provocato ripercussioni sull'intera città, come mostrano le numerose immagine condivise dagli utenti sui social network, una Roma impraticabile, i cittadini si sono barricati in casa, attendendo che l'intensa pioggia accompagnata dal temporale e da forti scariche elettriche si attenuasse.

Decine gli interventi in tutta Roma

I pompieri del Comando provinciale di Roma sono intervenuti con varie squadre in centro, per alberi pericolanti, voragini e per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati all'interno delle proprie auto. Diverse le zone colpite segnalate dalla polizia locale di Roma Capitale, dove gli agenti sono intervenuti, tra cui La Storta, Ponte Salario, via dei campi Flegrei, via Cornelia. Cadute di rami hanno riguardato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all'altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all'altezza del Grande Raccordo Anulare, dove sono stati rimossi e le strade messe in sicurezza.

Maltempo, crolla il tetto di un supermercato ad Ardea

Ad Ardea, Comune in provincia di Roma, la violenta ondata di maltempo, con forte pioggia e temporali, ha provocato il crollo del tetto del supermercato Carrefour. Una tragedia sfiorata, fortunatamente al momento dell'accaduto, quando sono caduto pezzi del soffitto, all'interno dei locali non erano presenti clienti, mentre i dipendenti sono riusciti ad uscire di corsa, senza rimanere feriti. A Roma grossi disagi hanno riguardato il traffico su strada, con veicoli rimasti intrappolati dalla pioggia che ha allagato le strade, compreso il Grande Raccordo Anulare. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, alcune fermate della metropolitana sono state chiuse, le linee del tram interrotte o limitate. Problemi anche a Termini per un guasto che ha provocato ripercussioni alla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni.