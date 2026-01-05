Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti: due camionisti estratti dai loro mezzi

Piogge e temporali sul Lazio: allagamenti, rami e alberi caduti a Roma. Salvati due camionisti e due ragazze intrappolate in un seminterrato.

Il salvataggio di due camionisti (foto da vigili del fuoco)

Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli interventi delle forze dell'ordine a Roma a causa del maltempo. Le forti piogge e i temporali che da sabato 3 gennaio continuano ad abbattersi su tutto il Lazio, e per cui è stata diramata l'allerta meteo gialla, hanno provocato allagamenti, cadute di rami e altri disagi per cui in più occasioni si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia locale. Fra le operazioni più importanti, c'è stata la messa in sicurezza dell'area dei Fori Imperiali dove, nella serata di ieri domenica 4 gennaio 2025 è caduto un grosso pino.

Due camionisti estratti dai veicoli bloccati dall'acqua

Intorno alle 6:00 della mattina di lunedì 5 gennaio, in via Ardeatina 628, periferia Sud della Capitale, le squadre Tusc2 (12/A) e il nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco, sono intervenute per soccorrere due camionisti che erano rimasti intrappolati all’interno dei loro mezzi. Le forti piogge della notte avevano, infatti, provocato l'allagamento della strada. I soccorritori sono riusciti a raggiungere i veicoli e a estrarre i guidatori, che sono stati portati in salvo grazie all'utilizzo di un canotto gonfiabile. Fortunatamente i due uomini erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure.

Due ragazze salvate dal seminterrato a Trigoria

Fra gli interventi della notte fra 4 e 5 gennaio, i vigili del fuoco hanno salvato due donne di ventuno e venticinque anni in zona Trigoria/Castel di Decima. Le due ragazze si trovavano in casa e stavano dormendo, quando sono state svegliate dalla forte pioggia. Improvvisamente l'abitazione al piano seminterrato è stata invasa dall'acqua, il cui livello è salito in poco tempo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando di Roma, sul posto è giunta la squadra di Pomezia 22/A con il personale del nucleo Sommazzatori.

L'acqua era a circa 50 centimetri dal soffitto e le due ragazze si trovavano in uno stato di ipotermia. I pompieri hanno tagliato le inferriate delle finestre del seminterrato e sono entrati dentro all'abitazione. Raggiunte le giovani, che si trovavano in due stanze diverse, le hanno liberate e portate al sicuro, affidandole alle cure del personale sanitario arrivato in ambulanza.