Maltempo Roma, grosso albero crolla vicino al Colosseo: si temono feriti

Un grosso albero è crollato nella serata di oggi, domenica 4 gennaio, a Roma, vicino al Colosseo. Il grande fusto è stato sradicato e si è abbattuto violentemente in strada, dove c'erano diverse persone. Al momento non è chiaro se ci siano feriti. Il cedimento è avvenuto attorno alle ore 21,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e il motivo per il quale l'albero sia venuto giù, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella che la causa possa essere legata alle forti raffiche di vento dovute al maltempo. La Protezione Civile del Lazio ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla, per rischio idrogeologico, valido sia per oggi che per domani, lunedì 5 gennaio.

L'albero caduto ai Fori Imperiali, sul posto i pompieri

Lo schianto è avvenuto a circa 100 metri da largo Corrado Ricci, poco distante dall'Anfiteatro Flavio. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, la Protezione Civile, la Polizia di Stato e la Polizia locale di Roma Capitale, nonché l'ambulanza del 118. Al momento l'intervento è ancora in corso. Gli operatori sono impegnati a transennare l'area e a metterla in sicurezza, interdendo il passaggio dei pedoni. Il crollo, come detto, si è verificato lungo via dei Fori Imperiali, all'altezza del punto informativo turistico, all'incrocio con via del Tempio della Pace, una zona notoriamente molto frequentata dai turisti e dai cittadini, anche con il cattivo tempo. Le operazioni sono abbastanza complesse, perché per poter rimuovere l'enorme tronco è necessario segarlo, data la grande mole del fusto.