Pioggia a Roma e nel Lazio, continuano i temporali: allerta gialla per oggi e domani, 4 e 5 gennaio 2026

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, domenica 4 gennaio 2026. La pioggia e i temporali non accennano a fermarsi. Anche oggi, così come in altre regioni di Italia, sul Lazio si abbattono piogge e temporali. Da giorni il brutto tempo continua incessantemente ad abbattersi anche sulla Capitale: festività bagnate in questa stagione 2025-2026. E la situazione non sembra essere destinata a cambiare.

Come mostra la cartina in basso, il dipartimento di Protezione Civile della Regione ha proclamato anche per la giornata di oggi, domenica 4 gennaio 2026, allerta per criticità idrogeologica di colore giallo. la situazione, inoltre, non migliora neanche domani, lunedì 5 gennaio 2025, dove all'allerta idrogeologica per piogge e temporali si affianca quella idraulica in alcune zone. Scopriamo dove è valida l'allerta.

Allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio oggi, domenica 4 gennaio 2026

Allerta a Roma e nel Lazio: anche oggi, domenica 4 gennaio 2025, è valida in tutta la regione. La pioggia continua a scendere copiosa dal cielo. Come mostra la cartina, tutta la regione Lazio rientra nella criticità idrogeologica per la pioggia in questa prima domenica dell'anno, dalle coste alle zone appenniniche, fino a quelle che si trovano a metà strada o le città, compresa la Capitale.

L’allerta gialla di oggi, domenica 4 gennaio 2025.

Che tempo fa lunedì 5 gennaio 2026: le previsioni meteo

Non soltanto una domenica all'insegna della pioggia. Anche il primo lunedì dell'anno, domani, 5 gennaio, si apre con la pioggia e l'allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio. Stavolta, però, alle criticità idrogeologiche si aggiunge quella idraulica, che si registra in particolare in alcune zone. Come mostra la cartina condivisa in bassa, è attesa criticità idrogeologica. In questa giornata ancora una volta tutti i territori regionali sono in stato di criticità idrogeologica dai bacini costiere del nord (A) al bacino medio del Tevere (B), dall'Appenino di Rieti (C) ai bacini di Roma (D), da quello dell'Aniene (E) fino ai bacini costieri del sud (F)e a quello del Liri (G).

Diversamente, invece, l'allerta idraulica riguarda soltanto due delle sette zone in cui è suddivisa la regione: si tratta del bacino dell'Aniene (E) e il bacino del Liri (G).