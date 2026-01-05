Seminterrato allagato, vigili del fuoco salvano due 20enni intrappolate nell’acqua e in ipotermia

I vigili del fuoco al lavoro nel seminterrato durante le operazioni di salvataggio

Hanno rischiato di morire due ragazze di ventuno e ventiquattro anni, rimaste intrappolate nel seminterrato di un'abitazione in via di Trigoria a Roma nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio. L'appartamento si è allagato a causa del maltempo con la forte pioggia caduta nelle scorse ore, che ha provocato grossi disagi, con alberi e rami caduti e allagamenti in vari quadranti della città. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano circa le ore 2.40. Le due ragazze si trovavano in casa in zona Trigoria/Castel di Decima e stavano dormendo, quando sono state svegliate dalla forte pioggia, che si è abbattuta sulla Capitale. Improvvisamente l'abitazione nel piano seminterrato al civico 82 è stata invasa dall'acqua, il cui livello è salito in poco tempo. Le due giovani sono rimaste intrappolate in due stanze diverse. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando di Roma sul posto è giunta la squadra di Pomezia 22/A con il personale del nucleo Sommazzatori.

I vigili del fuoco hanno trovato l'acqua che aveva raggiunto circa 50 centimetri dal soffitto. Le due ragazze si trovavano inoltre in uno stato di ipotermia. I pompieri non hanno esitato un attimo e si sono messi subito al lavoro: hanno tagliato le inferriate delle finestre del seminterrato con degli strumenti in dotazione e sono entrati dentro all'abitazione attraverso un foro. Hanno così raggiunto le giovani, che si trovavano in due stanze diverse. Le hanno prese, liberate e portate al sicuro, affidandole alle cure del personale sanitario arrivato in ambulanza. Sul posto anche le forze dell'ordine.