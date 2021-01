Sono stati circa 100 gli interventi effettuati oggi, sabato 2 gennaio 2021, dai vigili del fuoco del comando di Roma per danni provocati dal maltempo. Soprattutto i pompieri sono intervenuti per caduta di alberi e rami a causa della pioggia e del forte vento che si è abbattuto su Roma e su tutta la provincia. Stando a quanto si apprende, nessuno sarebbe rimasto ferito.

Allerta meteo gialla per domani, 3 gennaio

La Protezione civile del Lazio ha emesso oggi un avviso di allerta meteo a partire dalle prima ore di domani, domenica 3 gennaio 2021, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono nel Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idraulica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica su Bacini di Roma e Bacini Costieri Nord".

Il meteo per i prossimi giorni

Per la prossima settimana, la seconda del nuovo anno, si prevedono ancora piogge e temporali su tutta Italia e anche sul Lazio. Precipitazioni di forte intensità sono attese almeno fino a martedì 5 gennaio. Un leggero miglioramento è atteso per la giornata della Befana, 6 gennaio, ma non mancheranno piogge di debole intensità anche durante quel giorno. In generale il tempo resterà instabile ed è possibile che anche il prossimo fine settimana sia perturbato e caratterizzato da piogge e freddo intenso sulla Capitale e in generale su tutto il territorio regionale.