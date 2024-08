Luisella Costamagna si lamenta di rifiuti ed erbacce sotto casa, e l’Ama corre a rimediare

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La giornalista Luisella Costamagna si è lamentata, su X, delle condizioni in cui versa il marciapiede sotto la sua abitazione, quartiere Monteverde a Roma. In un video ha documentato la presenza di erbacce e rifiuti e poche ore dopo Ama è intervenuta per risolvere la situazione (non sappiamo se l'intervento è correlato alla lamentela di Costamagna, oppure se le pulizie erano già in calendario). La giornalista, con un aggiornamento, ha fatto sapere che in effetti, in seguito all'intervento degli spazzini, la situazione è visibilmente migliorata, anche se non del tutto risolta.

Questo il testo del primo post pubblicato da Costamagna su X lo scorso 19 agosto:

Questa la situazione dei marciapiedi sotto casa mia (non solo ad agosto, tutto l’anno): a pezzi, pieni di erbacce, ridotti a discarica. Quartiere Monteverde, Roma. Ok l’inciviltà, ma l’amministrazione dov’è? E le tasse che paghiamo?

Come detto, in seguito alla segnalazione (ma, ribadiamo, non sappiamo se è una conseguenza diretta della lamentela della giornalista) gli spazzini Ama sono intervenuti per rimuovere i rifiuti dal marciapiede sotto l'abitazione di Luisella Costamagna a Monteverde. Tanto che la giornalista ha pubblicato un aggiornamento:

Aggiornamento: dopo la mia segnalazione il comune di Roma è intervenuto. Questo il risultato: meglio (rifiuti ridotti), ma i problemi cronici (erbacce e marciapiedi dissestati) restano.

Davvero il Comune di Roma è intervenuto soltanto dopo le lamentele arrivate da un personaggio pubblico come Luisella Costamagna? Al momento su questo non c'è alcuna conferma e vogliamo sperare che si trattasse di operazioni di pulizia già programmate e in calendario da tempo.