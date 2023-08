Luciano a 97 anni ritrova la compagna di classe del Giulio Cesare: “Ora condividiamo ricordi” A qualche giorno dall’appello sui social, il 97enne Luciano Giomi ha ritrovato una dei suoi compagni di classe: “Era una delle mie amiche più strette – ha detto a Fanpage.it – continueremo a sentirci”.

Ha pubblicato un appello sui social network per rintracciare i suoi compagni di classe, tutti e tutte ultranovantenni. Insieme a loro Luciano, novantasettenne che oggi vive a San Gimignano, un piccolo comune in provincia di Siena, ha frequentato il liceo Giulio Cesare dalla fine degli anni Trenta al 1943.

"Fino ad ora non ero riuscito a trovare nessuno: ho parlato con figli e nipoti di alcuni di loro che ora non ci sono più – è tornato a raccontare Luciano Giomi a Fanpage.it– Ma a qualche giorno dalla pubblicazione dell'appello, ho trovato una delle compagne di classe, Maria Pia. Anche in questo caso, a contattarmi è stata sua figlia. Mi ha passato il numero di telefono e l'ho chiamata". Così, a pochi giorni dal post pubblicato sui social network, Luciano è riuscito a ritrovare una sua cara amica.

Luciano ritrova la compagna di classe: "È lei, sono davvero contento"

"Ovviamente si tratta di una mia coetanea: non so se riuscirò a rivederla, perché sono costretto a letto da tempo, ma ci sentiamo al telefono e insieme ripercorriamo i nostri ricordi – ha raccontato a Fanpage.it – Lei è di Roma, anche se ora si trova al mare per l'estate. In quegli anni è stata una delle persone più importanti per me: anche se abbiamo trascorso soltanto due anni di liceo insieme (mentre, negli altri, eravamo in classi differenti), me la ricordo come una delle mie amiche più strette", ha precisato.

"Era uno dei legami più significativi, è stato davvero straordinario ritrovarla – ha continuato – Sta bene, è un piacere parlare con lei, insieme ricordiamo i tempi del liceo: abbiamo entrambi più di novanta anni, dobbiamo davvero essere due persone eccezionali". Sicuramente, ha specificato Luciano, il vecchio rapporto che li legava non è destinato a terminare: "Riprenderemo a telefonarci e continueremo a condividere i nostri lontani ricordi", ha aggiunto.

Luciano Giomi negli anni Cinquanta.

Gli anni dopo il liceo

Rimasto sfollato nel 1943, insieme alla sua famiglia, è stato costretto a tornare in Toscana, dove erano originari i genitori. Da quel momento, fatta eccezione per un compagno di classe, ha perso i contatti con tutti gli amici e le amiche a Roma. Dopo una rimpatriata con pochi partecipanti, organizzata negli anni Settanta e, più di recente, aver trovato i quadernoni in cui conserva ancora oggi le caricature e i ritratti che realizzava per i ragazzi e le ragazze che conosceva, ha pubblicato in un gruppo di Facebook un appello per ritrovare le amiche e gli amici persi.

L'appello per ritrovare i compagni di scuola

"Mi chiamo Luciano Giomi ho 97 anni, sono stato alunno del Ginnasio Liceo Classico Giulio Cesare di Roma dall'anno scolastico 1936-37 all'anno scolastico 1942-43, per sette anni consecutivi, sempre nella sezione F. Non ho potuto frequentare l'ultimo anno, terza liceo, 1943-44, perché la casa dove abitavo fu gravemente danneggiata dal bombardamento del 19 luglio 1943 e lasciai Roma con la mia famiglia", così si è aperto l'appello di Luciano lanciato a mezzo social.

A queste poche righe introduttive seguono nomi e cognomi: "Durante i sette anni di frequenza, ripeto sempre nella sezione F, era Preside Guido Rispoli, mentre gli insegnanti al ginnasio e al liceo erano: Amoroso, Martini Cavagnis, Bianco, Santoro Passarelli, Zabban, Senatore. Ricordo i nomi di alcuni compagni di classe: Giorgio Pascone, Paolo Tentori, Piergiovanni Rizzetti, Andrea Zengarini, Vincenzo Salvati, Emilia Poiaghi, Maria Pia Simonetti, Franco Lodato, Spartaco Lantini, Paola Trotta,Carmela Torre".