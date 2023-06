Il reparto di Ostetricia del Cristo Re non chiuderà: vittoria delle mamme La protesta contro la chiusura di Ostetricia dell’ospedale Cristo Re di Roma ha scongiurato lo stop ai parti. Il reparto resterà aperto.

A cura di Alessia Rabbai

Il reparto di Ostetricia e Maternità dell'ospedale Cristo Re di Roma alla fine non chiuderà. Resterà aperto e il rischio dello stop definitivo alle nascite sembra ormai scongiurato. La conferma è arrivata dal direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia Carlo Piscicelli, che ha spiegato come "l'amministrazione ci ha comunicato il suo ripensamento, quindi la decisione di mantenere l'attività ostetrica – ha detto – Lavoro qui in ospedale da 35 anni e sono felicissimo di questa notizia, anche perché ho anche un legame affettivo con queste mura e con le persone che fanno parte del team, che è cresciuto insieme a me".

La notizia della chiusura del reperto si era diffusa nei giorni scorsi, dopo la comunicazione ufficiale alla Asl e alla Regione da parte del Gruppo Giomi, che ne è proprietario. Evidentemente c'è stato un ripensamento, anche alla luce del fatto che in tantissimi hanno manifestato la contrarietà alla chiusura, con tanti messaggi di solidarietà all'ospedale e al personale del reparto e una petizione su Change.org, che in pochi giorni ha raggiunto decine di migliaia di firme.

Rocca: "Garantiremo i servizi essenziali"

"Non siamo padroni di governare le scelte imprenditoriali delle aziende private, ma in materia di sanità determinate scelte vanno discusse con il sottoscritto che ha la responsabilità della programmazione sanitaria regionale" aveva commentato l'ipotesi dell'imminente chiusura il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, con la promessa che la Regione Lazio avrebbe comunque garantito i servizi essenziali alla cittadinanza, la ricollocazione delle donne che avevano programmato un parto e l'assorbimento del personale in altre strutture del territorio. Ora fortunatamente pare che non ce ne sarà più bisogno.

Califano: "Eccellenza della Sanità laziale"

A commentare il ripensamento sulla chiusura del reparto di Ostetricia del Cristo Re è stata anche la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano: "Sono davvero felice del ripensamento sul reparto di Ostetricia del Cristo Re che quindi continuerà a operare – si legge in una nota – Si tratta di una decisione saggia, che tutela un’eccellenza della Sanità laziale e le tantissime operatrici che ogni giorno, con la loro enorme professionalità, permettono a questo reparto di essere al top. La levata di scudi per fortuna questa volta ha funzionato. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione per evitare che si possa tornare a parlare di questa scellerata ipotesi".