L’omaggio della Rai a Sora Lella, morta 30 anni fa: il suo pollo con i peperoni Caricato su Rai Play un memorabile servizio messo in onda per la prima volta nel programma ‘Linea contro linea’ il 12 agosto del 1967 e con protagonista la Sora Lella e le sue ricette con i peperoni.

A cura di Enrico Tata

Il 9 agosto del 1993, 30 anni fa, moriva Elena Fabrizi, conosciuta da tutti come la ‘Sora Lella'. E oggi, nel trentesimo anniversario della scomparsa, la Rai la celebra con un memorabile servizio messo in onda per la prima volta nel programma ‘Linea contro linea' il 12 agosto del 1967. La Sora Lella sarebbe diventata un'attrice famosa, conosciuta a Roma tanto quanto suo fratello Aldo Fabrizi, soltanto molti anni più tardi, grazie a Carlo Verdone. Fu lui a sceglierla per il ruolo della nonna nel film Bianco, Rosso e Verdone del 1981.

Sebbene ancora sconosciuta al grande pubblico, ma conosciuta da tutti al mercato di Campo de' Fiori, come spiega il servizio Rai, Sora Lella mostra già la simpatia che la renderà popolare e indimenticabile. La trasmissione riguarda i peperoni, con le telecamere che seguono Elena Fabrizi al mercato dove sceglie con cura gli ingredienti per il tradizionale pollo alla romana. All'attore Gigi Ballista spetta il compito di assaggiare le ricette della Sora Lella, cucinate nella cucina del suo storico ristorante sull'Isola Tiberina, aperto dal 1959.

"Con il suo inconfondibile accento romano, la sua ironia e il suo sorriso contagioso la “nonna” fra le più amate d’Italia confida ai telespettatori una delle sue ricette intramontabili", si legge nella descrizione sul servizio caricato per l'occasione su Rai Play. "Quando è pronto il pollo con i peperoni sentirete che è, è una cosa straordinaria, io mi ci incanto, sarà che la cucina a me me piace tanto. Non mi interrompa quando parlo di cucina che io divento matta", spiega Sora Lella nel video. Alcuni spezzoni si trovano in rete, ma il servizio integrale è praticamente inedito.