Lo chef Usai contro food blogger ‘scroccona’: “Fenomeno molto frequente, meccanismo perverso” Lele Usai interviene ancora sulla polemica con una food blogger: “Ho voluto pubblicare le mail sui social anche per lanciare un messaggio ai miei colleghi contro questo meccanismo che ha del perverso. Proposte come quelle della blogger sminuiscono la consistenza del lavoro che facciamo come cuochi”.

A cura di Enrico Tata

Non è la prima richiesta di pranzo gratis che lo Lele Usai riceve. Anzi, ha raccontato lo chef stellato a Cook, inserto gastronomico del Corriere della Sera, che mail di food blogger che pretendono di mangiare senza pagare sono all'ordine del giorno: "Non è la prima volta che mi scrivono, anzi. Si tratta di un fenomeno molto frequente, e di solito non rispondo. Ho voluto pubblicare le mail sui social anche per lanciare un messaggio ai miei colleghi contro questo meccanismo che ha del perverso".

"Proposte come quelle della blogger sminuiscono la consistenza del lavoro che facciamo come cuochi. Parlava di collaborazione, ma in realtà è un baratto", ha aggiunto Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di Fiumicino, parlando con il quotidiano La Repubblica. In pratica una blogger aveva richiesto tramite mail un pranzo gratis per sé e per altri colleghi. Il cuoco ha risposto per le rime con un'altra mail: "Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti. Ma sia chiaro che pagherete il conto come tutti i nostri ospiti".

La posizione dello chef ha innescato un ampio dibattito sul ruolo dei food blogger e anche la diretta interessata ha pubblicato un articolo in cui elenca i vantaggi reciproci della collaborazione tra blogger e chef. "I ristoratori possono avere diversi benefici a collaborare con i blogger, legati soprattutto a un aumento della visibilità online e al farsi conoscere a nuovi clienti". Uno dei vantaggi è l'aumento della visibilità: "I ristoranti possono attrarre nuovi clienti grazie alle collaborazioni con i blogger in diversi modi. Grazie alla visibilità offerta dai blogger, i ristoranti possono farsi conoscere a un nuovo pubblico interessato a visitare una zona specifica. I lettori dei blog apprezzano lo stile di viaggio del blogger che seguono e questo vale anche per i ristoranti che visitano".

Le cene gratuite, aggiunge la blogger, "sono uno scambio di lavoro alla pari, contenuti social o articolo sul blog in cambio dell’equivalente economico nell’esperienza. Spesso si tratta di un modo poco costoso per entrambi per avviare in seguito una collaborazione continuativa retribuita o per conoscere attività sul territorio con l’investimento minimo delle spese di viaggio. Per dare un esempio concreto, un articolo su un blog con un buon traffico costa ben di più di una cena in un ristorante stellato. Allo stesso modo le collaborazioni con i ristoranti possono aumentare la visibilità del blogger sui social media e online, grazie alla condivisione dei post sui canali del ristorante. Le collaborazioni sono utili a entrambi perché permettono di arrivare a nuovi follower interagendo con il pubblico di destinazione uno dell’altro".